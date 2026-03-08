自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹連7場滿場！不敵國王吞2連敗 主帥羅德爾點出主因

2026/03/08 22:43

「浪愛抱豹」主題週女孩齊聚一堂熱情應援。（台啤雲豹提供）「浪愛抱豹」主題週女孩齊聚一堂熱情應援。（台啤雲豹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園台啤永豐雲豹今於主場迎戰新北國王，雲豹多數時間雖處於落後，但下半場一度吹起反攻號角，將分差縮小至4分差，惜最終仍未能逆轉戰局，以101：114落敗。不過，「浪愛抱豹」主題週第二天賽事依舊吸引2000名球迷進場支持，達成主場連續7場滿場的亮眼紀錄。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）表示，球隊在近期5天3戰的密集賽程下，體能確實遭遇嚴峻考驗，雖然球隊之前曾在背靠背的賽程中贏過球，但今天上半場陷入落後，即便下半場狀況一度好轉並追到僅剩4分差，最終可惜仍以輸球收場，最後他也強調，接下來會讓球員們好好休息，並於下週練球開始進行修正與進步，全力備戰接下來的客場賽程。

高錦瑋此戰貢獻７分、6籃板、7助攻，他認為，今天在籃板爭搶與防守端的溝通上較為可惜，這也是團隊回去必須著手調整的地方，小高說：「我們必須從下週的練習開始做出改變，並且在場上持續保持積極度，相信下一場比賽球隊一定會做得更好。」

麥卡洛攻下平個人本季最高的29分，並外帶13籃板、3抄截與2助攻的優異表現，克羅馬全場貢獻21分與5助攻，米勒（Malcolm Miller）進帳12分與3助攻，林信寬則拿下8分、2籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中