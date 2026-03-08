TPBL》雲豹連7場滿場！不敵國王吞2連敗 主帥羅德爾點出主因

「浪愛抱豹」主題週女孩齊聚一堂熱情應援。（台啤雲豹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園台啤永豐雲豹今於主場迎戰新北國王，雲豹多數時間雖處於落後，但下半場一度吹起反攻號角，將分差縮小至4分差，惜最終仍未能逆轉戰局，以101：114落敗。不過，「浪愛抱豹」主題週第二天賽事依舊吸引2000名球迷進場支持，達成主場連續7場滿場的亮眼紀錄。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）表示，球隊在近期5天3戰的密集賽程下，體能確實遭遇嚴峻考驗，雖然球隊之前曾在背靠背的賽程中贏過球，但今天上半場陷入落後，即便下半場狀況一度好轉並追到僅剩4分差，最終可惜仍以輸球收場，最後他也強調，接下來會讓球員們好好休息，並於下週練球開始進行修正與進步，全力備戰接下來的客場賽程。

高錦瑋此戰貢獻７分、6籃板、7助攻，他認為，今天在籃板爭搶與防守端的溝通上較為可惜，這也是團隊回去必須著手調整的地方，小高說：「我們必須從下週的練習開始做出改變，並且在場上持續保持積極度，相信下一場比賽球隊一定會做得更好。」

麥卡洛攻下平個人本季最高的29分，並外帶13籃板、3抄截與2助攻的優異表現，克羅馬全場貢獻21分與5助攻，米勒（Malcolm Miller）進帳12分與3助攻，林信寬則拿下8分、2籃板。

