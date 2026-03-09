全英賽》王祉怡扳倒球后安洗瑩奪冠！終止對戰10連敗也斬斷她的連勝紀錄

王祉怡。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國女將王祉怡今天在超級1000系列全英羽球公開賽女單決賽以21：15、21：19扳倒世界球后安洗瑩，生涯首度在全英賽封后，不僅中斷對安洗瑩的對戰10連敗，同時也斬斷小安的跨季37連勝。

安洗瑩生涯曾於2023年、2025年在全英賽封后，本週要挑戰2連霸。這季她的狀態依舊相當好，她已經在馬來西亞公開賽、印度羽球公開賽奪冠，拉出跨季37連勝。

安洗瑩今天和世界排名第2的王祉怡爭冠，小安近期對她取得對戰10連勝，且握有18勝4負的對戰優勢。王祉怡去年全英公開賽也闖進決賽，當時她和小安激戰3局後落敗，屈居亞軍，但這已是她在本賽事最佳成績。

不過，王祉怡這次冠軍賽做足準備，首局雖在開賽以1：3落後，但她隨後連拿5分超車，也一路保持領先，並以21：15先馳得點。

王祉怡在第2局持續壓制安洗瑩，開局拉出一波5：2攻勢，但隨即出現發球失誤掉分，小安也趁勢連續得分後超車，並率先拿下第11分。技術暫停後，小安連拿2分扳回一城，只是隨後連續回擊出界失分，在失誤增加情況下難以止血，王祉怡也展現過人防守實力，多次撲救成功，但隨後她也出現失誤掉分，戰狀膠著。

安洗瑩雖一度追到15：16，只是沒能控制失誤，讓王祉怡一連拿下3分擴大領先，並趁著小安誤判逼出4個冠軍點，無奈她也沒能馬上兌現，連丟3分，眼看又要被追上，她最後關頭把握機會一次積極進攻，最終以21：19驚險收下勝利。

