自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》3年前重摔一跤 國家隊「新守護神」正式接班

2026/03/09 07:05

台灣隊曾峻岳成功關門。（特派記者陳志曲攝）台灣隊曾峻岳成功關門。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕經典賽台灣隊「新守護神」曾峻岳，昨台韓戰他在10局下登板關門，用精簡的9球抓下3個出局數，拿下這屆經典賽台灣隊第1次救援成功。

上一屆守護神重任交給宋家豪，他對義大利、荷蘭登板都順利守成進帳救援成功，只是今年他婉拒參賽，無緣再為國家隊關門。

曾峻岳同樣在上一屆經典賽入選國家隊，首戰對巴拿馬6局上登板收拾鄧愷威留下的無人出局滿壘殘局，結果曾峻岳面對4人次用23球，被敲2安、投出2保送，1人次都沒解決就黯然退場，共計失3分，經典賽初登板留下苦澀記憶。

該屆預賽最終戰曾峻岳對古巴中繼1局被敲2安飆3K無失分，表現回穩。去年2月經典賽資格賽，曾峻岳對尼加拉瓜中繼1局無失分，最終戰對西班牙後援1局，用15球都是速球，連飆3K無失分順利守成拿下救援成功，國家隊「新守護神」悄然接班。

今年經典賽曾峻岳對捷克後援1局飆2K無失分，昨再以完美好投進帳團隊首次救援成功，澆熄南韓反撲氣焰居功厥偉。

從哪裡跌倒，從哪裡再站起來，曾峻岳WBC初登板歷經震撼教育，後來愈投愈穩，國家隊「新守護神」正式接班，他說，人總會長大，丟不好就要更加努力成長，才能在國際賽對付頂尖打者，「感謝自己沒有放棄自己。」

昨天贏球賽後台灣隊球員哭成一團，曾峻岳說，「看到他們哭，我也跟著哭了，這場比賽真的很不簡單。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中