經典賽》3年前重摔一跤 國家隊「新守護神」正式接班

台灣隊曾峻岳成功關門。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕經典賽台灣隊「新守護神」曾峻岳，昨台韓戰他在10局下登板關門，用精簡的9球抓下3個出局數，拿下這屆經典賽台灣隊第1次救援成功。

上一屆守護神重任交給宋家豪，他對義大利、荷蘭登板都順利守成進帳救援成功，只是今年他婉拒參賽，無緣再為國家隊關門。

曾峻岳同樣在上一屆經典賽入選國家隊，首戰對巴拿馬6局上登板收拾鄧愷威留下的無人出局滿壘殘局，結果曾峻岳面對4人次用23球，被敲2安、投出2保送，1人次都沒解決就黯然退場，共計失3分，經典賽初登板留下苦澀記憶。

該屆預賽最終戰曾峻岳對古巴中繼1局被敲2安飆3K無失分，表現回穩。去年2月經典賽資格賽，曾峻岳對尼加拉瓜中繼1局無失分，最終戰對西班牙後援1局，用15球都是速球，連飆3K無失分順利守成拿下救援成功，國家隊「新守護神」悄然接班。

今年經典賽曾峻岳對捷克後援1局飆2K無失分，昨再以完美好投進帳團隊首次救援成功，澆熄南韓反撲氣焰居功厥偉。

從哪裡跌倒，從哪裡再站起來，曾峻岳WBC初登板歷經震撼教育，後來愈投愈穩，國家隊「新守護神」正式接班，他說，人總會長大，丟不好就要更加努力成長，才能在國際賽對付頂尖打者，「感謝自己沒有放棄自己。」

昨天贏球賽後台灣隊球員哭成一團，曾峻岳說，「看到他們哭，我也跟著哭了，這場比賽真的很不簡單。」

