WBC多明尼加4轟加持　12比1大勝荷蘭

〔中央社〕世界棒球經典賽（WBC）D組預賽多明尼加陣中索托、小葛雷諾、卡米內羅以及威爾斯今天聯手開轟，助隊以12比1大勝荷蘭，持續保持不敗。

美聯社報導，比賽進入到7局下半時，索托（Juan Soto）轟出兩分砲，讓多明尼加取得雙位數領先，賽事依據提前結束規則（Mercy Rule）收工。這是本屆賽會中第3場未打滿9局的比賽，另外兩場為C組的日本13比0擊敗台灣，以及台灣14比0大勝捷克。

請繼續往下閱讀...

這場比賽多明尼加首局就對荷蘭先發弗蘭森（Arij Fransen）展開攻勢，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出帶有打點的一壘安打，馬爾特（Ketel Marte）則利用游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）傳球失誤從三壘衝回本壘得分，以先拿下兩分開局。

荷蘭2局上由葛雷戈里斯（Didi Gregorius）轟出陽春砲縮小差距，不過3局下小葛雷諾補上一發兩分砲，多明尼加又將比分擴大為4比1。

多明尼加5局下開創大局，一舉攻下6分，徹底拉開差距。卡米內羅（Junior Caminero）先轟出三分砲，威爾斯（Austin Wells）隨後補上一發兩分砲，馬爾特的高飛犧牲打再添分數，將比數擴大至10比1。

多明尼加先發投手塞維里諾（Luis Severino）主投4局，僅被敲3安打、失1分，送出5次三振。塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和馬爾特此役各獲3次保送。

在邁阿密貸得寶公園（loanDepot Park）舉行的D組預賽，多明尼加前兩戰累計以24比4的得失分壓制對手。（編譯：何宏儒）1150309

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法