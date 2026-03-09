自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》球后莎巴蓮卡挺進印地安泉16強 將強碰大坂直美

2026/03/09 07:52

莎巴蓮卡。（法新社）莎巴蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）火力全開，6：4、6：1擊退羅馬尼亞對手克里斯蒂安（Jaqueline Cristian），白俄羅斯頭號種子挺進印地安泉網賽女單16強，即將對決海地與日本混血的昔日球后大坂直美。

「我知道她不會輕易放棄，總會給我製造麻煩。」莎巴蓮卡今年初澳洲公開賽爭冠失利，休兵5週重返賽場，首度面對克里斯蒂安轟出23個致勝分，僅花71分鐘直落2出線，「所以我格外專注，尤其在發球方面。我不想給她太多機會，所以我對自己的發球、整場比賽以及最終的勝利都非常滿意。」莎巴蓮卡在WTA千分等級大賽獲得137勝，已超越俄國退役名將莎拉波娃（Maria Sharapova），榮膺史上第7人，現役球員僅次209勝的同胞前輩阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）。

至於擁有大滿貫4冠的大坂直美，則因腹部受傷退出澳網第3輪後重新回歸，印地安泉歷經3盤激戰，終以6：1、3：6、6：1強壓哥倫比亞對手歐索里奧（Camila Osorio），討回去年首輪輸球之仇，並自2018年美國公開賽以來，職業生涯第2度強碰莎巴蓮卡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中