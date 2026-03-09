網球》球后莎巴蓮卡挺進印地安泉16強 將強碰大坂直美

莎巴蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）火力全開，6：4、6：1擊退羅馬尼亞對手克里斯蒂安（Jaqueline Cristian），白俄羅斯頭號種子挺進印地安泉網賽女單16強，即將對決海地與日本混血的昔日球后大坂直美。

「我知道她不會輕易放棄，總會給我製造麻煩。」莎巴蓮卡今年初澳洲公開賽爭冠失利，休兵5週重返賽場，首度面對克里斯蒂安轟出23個致勝分，僅花71分鐘直落2出線，「所以我格外專注，尤其在發球方面。我不想給她太多機會，所以我對自己的發球、整場比賽以及最終的勝利都非常滿意。」莎巴蓮卡在WTA千分等級大賽獲得137勝，已超越俄國退役名將莎拉波娃（Maria Sharapova），榮膺史上第7人，現役球員僅次209勝的同胞前輩阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）。

請繼續往下閱讀...

至於擁有大滿貫4冠的大坂直美，則因腹部受傷退出澳網第3輪後重新回歸，印地安泉歷經3盤激戰，終以6：1、3：6、6：1強壓哥倫比亞對手歐索里奧（Camila Osorio），討回去年首輪輸球之仇，並自2018年美國公開賽以來，職業生涯第2度強碰莎巴蓮卡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法