自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》多明尼加7局轟4發全壘打 超狂火力提前擺平荷蘭

2026/03/09 08:08

多明尼加。（美聯社）多明尼加。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕擁有豪華艦隊的多明尼加在世界棒球經典賽預賽，靠著卡米內洛（Junior Caminero）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）、威爾斯（Austin Wells ）聯手開砲的超狂火力，助隊以12：1在7局打完提前擊敗荷蘭。

值得一提的是，這也是本屆經典賽第3場未打滿9局就提前結束的比賽，另外兩場都跟台灣有關，包括C組台灣0：13慘敗日本以及台灣14：0輕取捷克。

陣容堅強的多明尼加首局就展開攻勢，藍鳥重砲小葛雷諾敲出帶有一分打點的安打，接著荷蘭自亂陣腳發生傳球失誤，讓MLB響尾蛇巨星馬提（Ketel Marte）衝回本壘再下一城，並在3局下靠著小葛雷諾的兩分砲再擴大優勢。

多明尼加在第5局打下大局，MLB光芒怪物新星卡米內洛轟出三分砲，加上威爾斯又補上陽春砲，馬提敲犧牲打送回一分，單局灌進6分，取得10：1領先，並在7局下憑藉索托的兩分砲將比分擴大至12：1，讓比賽在7局就提前收工。

多明尼加先發投手塞維里諾（Luis Severino）主投4局，僅被敲3安打、失1分，送出5次三振，打擊方面，團隊共敲出8安，小葛雷諾包辦2安最多，馬提和小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）則各獲3次保送，多國在預賽以2勝持續在分組獨走。

荷蘭派出7名投手輪番上陣，依舊擋不住多明尼加的攻勢，打擊表現也乏善可陳，僅靠葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）在2局上轟出的陽春砲攻下分數，荷蘭戰績暫為1勝2負。

索托。（美聯社）索托。（美聯社）

卡米內洛。（法新社）卡米內洛。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中