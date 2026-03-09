經典賽》多明尼加7局轟4發全壘打 超狂火力提前擺平荷蘭

多明尼加。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕擁有豪華艦隊的多明尼加在世界棒球經典賽預賽，靠著卡米內洛（Junior Caminero）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）、威爾斯（Austin Wells ）聯手開砲的超狂火力，助隊以12：1在7局打完提前擊敗荷蘭。

值得一提的是，這也是本屆經典賽第3場未打滿9局就提前結束的比賽，另外兩場都跟台灣有關，包括C組台灣0：13慘敗日本以及台灣14：0輕取捷克。

陣容堅強的多明尼加首局就展開攻勢，藍鳥重砲小葛雷諾敲出帶有一分打點的安打，接著荷蘭自亂陣腳發生傳球失誤，讓MLB響尾蛇巨星馬提（Ketel Marte）衝回本壘再下一城，並在3局下靠著小葛雷諾的兩分砲再擴大優勢。

多明尼加在第5局打下大局，MLB光芒怪物新星卡米內洛轟出三分砲，加上威爾斯又補上陽春砲，馬提敲犧牲打送回一分，單局灌進6分，取得10：1領先，並在7局下憑藉索托的兩分砲將比分擴大至12：1，讓比賽在7局就提前收工。

多明尼加先發投手塞維里諾（Luis Severino）主投4局，僅被敲3安打、失1分，送出5次三振，打擊方面，團隊共敲出8安，小葛雷諾包辦2安最多，馬提和小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）則各獲3次保送，多國在預賽以2勝持續在分組獨走。

荷蘭派出7名投手輪番上陣，依舊擋不住多明尼加的攻勢，打擊表現也乏善可陳，僅靠葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）在2局上轟出的陽春砲攻下分數，荷蘭戰績暫為1勝2負。

索托。（美聯社）

卡米內洛。（法新社）

