體育 2026WBC 最新報導

經典賽》大幅領先荷蘭還不願讓教練換下 索托：我還要打！

2026/03/09 08:37

索托。（法新社）索托。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕陣容堅強的多明尼加今天在世界棒球經典賽預賽以12：1輕取荷蘭，儘管比分早早拉開，但索托（Juan Soto）7局下還是堅持上陣，而他的兩分砲也助隊一舉擴大比分，讓比賽在7局打完提前結束。

多明尼加在5局打完就以10：1大幅領先，總教練普侯斯（Albert Pujols）在比分拉開後也讓主力紛紛退場，但索托還是堅持上陣，他說：「我知道下一局還有機會打，我想幫我們的牛棚，而我也清楚教練想把我換下來，但我跟他說『不要，讓我繼續打』。」而他也一棒敲出全壘打，助隊提前結束比賽，減輕牛棚負擔。

多明尼加此仗展現超狂火力，卡米內洛（Junior Caminero）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托、威爾斯（Austin Wells ）都聯手開轟，荷蘭隊教練瓊斯（Andruw Jones）對此讚嘆不已，普侯斯則謙虛表示：「不管是贏1分還是提前結束比賽，最重要的是贏球，我們有很好的球隊，很棒的進攻火力，有好的牛棚跟先發，所有你想的到的都有，這得歸功於球員，他們都展現很強大的動力。」

多明尼加和委內瑞拉目前都以2連勝在Ｄ組暫居領先。

