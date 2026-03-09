自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》大谷很強 但洪總認為台灣球員不必妄自菲薄

2026/03/09 08:29

台鋼總教練洪一中。（資料照，記者李惠洲攝）台鋼總教練洪一中。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕經典賽台灣隊昨對南韓隊打出關鍵一勝，台鋼雄鷹總教練洪一中在高雄帶隊也不忘關注戰況，他認為這一場確實打得漂亮，同時也對台灣隊日前遭到日本0：13扣倒感到意外，「日本隊實力一定比我們好，大谷翔平當然也很強，但我不認為我們的差距有到那麼大，台灣球員不必妄自菲薄」。

台鋼昨下午1點在皇鷹學院和富邦悍將進行春訓練習賽，但在早上11點台韓之戰開打時，洪總也利用時間關注賽況，直言：「不管最後有沒有進邁阿密，這場打得非常漂亮」。

台鋼這次有吳念庭和林詩翔入選經典賽，吳念庭昨在10局下傳本壘阻斷南韓隊得分的守備，成為比賽一大亮點，洪總也表示：「那個守備非常關鍵」。只是南韓在10局上一壘手惠特科姆處理滾地球時，選擇大膽傳向三壘，但未能抓到撲向壘包的台灣隊長陳傑憲，形成一、三壘有人，最後也跑回台灣致勝分，洪總則指出，他不會去談這種問題，「因為這是選擇的問題，當下他們可能認為來得及。」

在台灣隊前兩場迎戰日本、捷克時，洪總都應球評黃忠義之邀作客直播節目去聊棒球，也全程觀看兩場比賽，他對於日本隊以13：0擊敗台灣的比數感到意外，「我們和日本的實力一定有差，但我認為不會差距這麼大。」台灣隊該役在2局被大谷翔平滿貫砲在內攻下10分，洪總並不清楚當天球隊狀況，但強調，「我不覺得我們跟大谷翔平有差距那麼大。1局被得10分，我覺得再打10場，也不會出現這種事。」

台灣隊林詩翔（右）。（資料照，特派記者陳志曲攝）台灣隊林詩翔（右）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

吳念庭握拳怒吼。（特派記者陳志曲攝）吳念庭握拳怒吼。（特派記者陳志曲攝）

