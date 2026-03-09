台灣隊贏南韓「就是爽 」 蔡淑君兌現諾言今晚7點在林口發600份雞排

WBC經典賽台灣隊昨戰勝南韓隊，新北市議員蔡淑君今晚7點將在林口服務處發送600份雞排兌換券，和民眾一同慶賀勝利。（圖取自「蔡淑君」臉書）

〔記者黃政嘉／新北報導〕WBC經典賽台灣隊昨天以5比4戰勝南韓隊，新北市議員蔡淑君7日在個人臉書粉專發「祭品文」，說贏南韓就發雞排請大家，如今勝利成真，她將兌現承諾，今晚7點在她林口的服務處共發送600份雞排兌換券，和民眾一同慶賀勝利，她直呼，贏南韓的心情很開心「就是爽啊」。

蔡淑君7日在台灣隊扣倒捷克隊後，於臉書發文說道，免除降級危機啦，再全力迎戰韓國，贏韓國就發300份雞排請大家，加上她臉書另個帳號復原再發雞排200份，她今晚將在服務處發送共600份雞排兌換券，其中400份為她與陳睿騰一起發送，200份為「淑君阿姨」臉書帳號復原發送。

蔡淑君表示，贏南韓的心情「就是爽啊，台灣人的驕傲耶！」很開心地發送雞排，跟球迷、民眾同歡，考量雞排數量較多，店家須先將炸起來，但冷了就不好吃，因此用兌換券的方式，大家有空就可以去拿熱騰騰的雞排，歡迎大家今晚7點到她的服務處領兌換券，兌換日期至3月15日，每人限兌換1份。

WBC經典賽台灣隊昨戰勝南韓隊，加上臉書帳號復原關係，新北市議員蔡淑君今晚7點將在服務處發送共600份雞排兌換券。（圖取自「蔡淑君」臉書）

