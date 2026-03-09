自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》輸給台灣不再是恥辱 韓媒：南韓該正視現實

2026/03/09 09:25

台灣擊敗韓國。（資料照，特派記者陳志曲攝）台灣擊敗韓國。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕南韓昨在經典賽C組預賽以4：5於延長賽不敵台灣後，韓媒OSEN以近年南韓成棒國家隊在國際賽對台灣以2勝5敗居下風，直言：「如今輸給台灣，還能稱為恥辱與慘案嗎？台灣棒球早已不在韓國之下。」並呼籲南韓必須正視現實。

南韓在本屆首戰以11：4輕取捷克，之後雖以6：8不敵強敵日本，但過程你來我往，打出太極戰士目標8強的士氣。只是昨對台灣輸球後，南韓落入1勝2敗的危機，今晚對澳洲之戰不但要贏至少5分，還必須將失分降至2分內，就連自家媒體都認為是不可能的任務。

OSEN也回顧近年在國際賽和台灣的比賽，指出這個「敗多勝少」的趨勢是2018年亞運開始，當時南韓在預賽以1：2敗給包含業餘球員的台灣代表隊，隔年2019年世界12強賽又以0：7慘敗，到了2023年杭州亞運預賽再以0：4輸球，對台灣吞下3連敗。儘管杭州亞運決賽以2：0擊敗台灣稍微扳回顏面，2024年亞洲職棒冠軍爭霸賽也以6：1取勝，但在2024年世界12強賽又以3：6落敗，加上昨役4：5失利，南韓再次陷入對台連敗。

對南韓更傷的是，這次輸給台灣，是隊史在經典賽首次落敗，過去南韓在WBC對台灣一直佔據壓倒性優勢，2006年2：0、2009年9：0、2013年3：2、2017年11：8，前4屆全部勝出。但自2010年代後期開始，隨著台灣棒球迅速成長，南韓對台灣的比賽逐漸陷入苦戰，在本屆經典賽對戰又看到新生代強投輩出，包括古林睿煬為首的投手陣容。

OSEN還指出，過去外界普遍認為台灣擁有不錯的長打能力，但細膩度不足，然而昨役台灣在保有長打火力的同時，還展現穩固防守與細緻戰術。台灣以3發全壘打攻擊南韓投手群，並在10局利用觸擊短打拿下關鍵分，最終拿下勝利，「現在南韓必須冷靜面對現實，不僅要追趕日本，甚至連台灣也必須追趕。」

