NBA》詹皇缺席沒差！東契奇轟35分率湖人2連勝 不忘大讚里維斯

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天作客紐約，即便詹姆斯（LeBron James）缺陣，但「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）狂飆35分，加上里維斯（Austin Reaves）進帳25分，聯手率隊以110：97痛宰尼克，收下2連勝。

近況不錯的湖人今天面對尼克在上半場打完取得54：49小幅領先，但在易籃後，單節打出34：20攻勢奠定勝基。紫金大軍此仗團隊命中率43%，4人得分上雙，東契奇投進5顆三分球，攻下全場最高35分、8籃板，但出現6次失誤，里維斯進帳25分、5助攻；尼克方面，湯斯（Karl-Anthony Towns）斬獲全隊最高25分、16籃板。

值得一提的是，這季東契奇和里維斯聯手出擊，但詹姆斯缺陣時，湖人戰績為9勝2負，並未受到詹皇缺席影響太多。針對球隊今天表現，東契奇認為，球隊從比賽一開始，每個人都非常專注，特別是在防守，「我認為我們做得很好，能把尼克這樣的球隊得分限制在100分以下，這對我們來說意義重大。」

東契奇也不忘大讚里維斯表現，「能成為他的隊友真是太棒了，他需要保持這種侵略性。和他一起打球非常輕鬆，因為他可以吸引對方防守的注意力，這也能幫助其他隊友，他的存在讓我的場上變得更簡單。」

