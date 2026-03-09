排球》台中超強女排！雙十女排國中甲級聯賽全勝封后 奪隊史第10座金盃

雙十國中女排以全勝戰績封后，拿下隊史第10金。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕近來國人瘋棒球，關注世界棒球經典賽（WBC）賽事，但學生排球賽也激烈開打，國中排球甲級聯賽（JHVL）冠軍賽日前在雲林縣立體育館最終對決，台中市雙十國中女排對決桃園市建國國中，雙十女排沉著應對最終以3:1封后，奪下隊史第10座冠軍金盃，更是全勝戰績下封后，寫下最強女排隊史新紀錄。

台中市教育局指出，冠軍賽昨日在雲林縣立體育館舉行，雙十女排對上桃園建國國中，雙十女將一開賽積極快攻，展現高度團隊默契，首局便以25:18取得領先；第二局雙方比分緊咬，雙十女將沉著應對再度拿下勝局；賽事進行到第三局時，對手全力搶攻，雙十球員節奏被打亂失掉一局；選手迅速重整旗鼓在第四局找回手感，以精準的攻防掌握比賽節奏，最終以3:1奪冠封后，奪下隊史第10座冠軍金盃。

請繼續往下閱讀...

雙十國中校長林大欽指出，女排隊在教練黃淑慧、侯雅惠及羅儀璟的指導下，曾於103至106學年締造隊史首次4連霸紀錄，並在109至111學年度再創三連霸佳績；今年賽季女排隊在複賽中以7連勝的佳績挺進決賽，最終以全勝戰績奪得冠軍。

林大欽說，因為雙十女排之前締造不少紀錄，全員自許好還要更好，年度目標希望能再攻頂，這次以全勝戰績封后，圓滿達成年度目標，除紮實勤練，球員們勇於自我挑戰且團隊默契十足，是能再創佳績的關鍵。

此外，潭秀國中男排在季軍戰與高雄市福誠高中（國中部）交手，首局以25：14搶下氣勢，雖遭對手反撲，小將努力追分，奮戰到底，勇奪此屆殿軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法