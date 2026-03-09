自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

排球》台中超強女排！雙十女排國中甲級聯賽全勝封后 奪隊史第10座金盃

2026/03/09 10:01

雙十國中女排以全勝戰績封后，拿下隊史第10金。（圖：市府提供）雙十國中女排以全勝戰績封后，拿下隊史第10金。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕近來國人瘋棒球，關注世界棒球經典賽（WBC）賽事，但學生排球賽也激烈開打，國中排球甲級聯賽（JHVL）冠軍賽日前在雲林縣立體育館最終對決，台中市雙十國中女排對決桃園市建國國中，雙十女排沉著應對最終以3:1封后，奪下隊史第10座冠軍金盃，更是全勝戰績下封后，寫下最強女排隊史新紀錄。

台中市教育局指出，冠軍賽昨日在雲林縣立體育館舉行，雙十女排對上桃園建國國中，雙十女將一開賽積極快攻，展現高度團隊默契，首局便以25:18取得領先；第二局雙方比分緊咬，雙十女將沉著應對再度拿下勝局；賽事進行到第三局時，對手全力搶攻，雙十球員節奏被打亂失掉一局；選手迅速重整旗鼓在第四局找回手感，以精準的攻防掌握比賽節奏，最終以3:1奪冠封后，奪下隊史第10座冠軍金盃。

雙十國中校長林大欽指出，女排隊在教練黃淑慧、侯雅惠及羅儀璟的指導下，曾於103至106學年締造隊史首次4連霸紀錄，並在109至111學年度再創三連霸佳績；今年賽季女排隊在複賽中以7連勝的佳績挺進決賽，最終以全勝戰績奪得冠軍。

林大欽說，因為雙十女排之前締造不少紀錄，全員自許好還要更好，年度目標希望能再攻頂，這次以全勝戰績封后，圓滿達成年度目標，除紮實勤練，球員們勇於自我挑戰且團隊默契十足，是能再創佳績的關鍵。

此外，潭秀國中男排在季軍戰與高雄市福誠高中（國中部）交手，首局以25：14搶下氣勢，雖遭對手反撲，小將努力追分，奮戰到底，勇奪此屆殿軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中