NBA》團隊命中率近6成！溫班亞瑪繳29分、4火鍋 馬刺拆火箭收4連勝

溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期拉出3連勝的馬刺今天主場迎戰火箭，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）砍下全隊最高29分、8籃板、4火鍋，率隊以145：120痛宰火箭，收下4連勝。

馬刺和火箭今首節一度拉鋸，但次節黑衫軍單節打出37：24攻勢，半場打完暫時以69：57領先。兩隊上半場團隊命中率都不差，馬刺達到54%、火箭也有51%，只是休士頓大軍半場失誤8次較多，成為落後主因。

馬刺替補上陣的哈波（Dylan Harper）半場拿下17分全隊最高，溫班亞瑪貢獻15分；火箭方面杜蘭特進帳11分最高。

馬刺在易籃後進攻更加兇猛，溫班亞瑪還上演背後扣籃戲碼，帶隊持續擴大領先，讓火箭難以招架。不過，斑馬似乎腿部出現傷勢，暫時退場休息，也看到他在球員通道進行伸展，火箭趁他不在場時持續緊追；眼看對手攻勢再起，馬刺其他球員包含K.強森（Keldon Johnson）、福克斯（De'Aaron Fox）輪流跳出，助隊穩住優勢。

馬刺帶著16分領先進入決勝節，溫班亞瑪也無大礙重回場上，火箭史密斯（Jabari Smith Jr.）連續得分助隊持續緊追，仍無力逆轉頹勢，吞下敗仗。

馬刺今天團隊命中率高達58%，4人得分突破20分，溫班亞瑪繳出全隊最高29分、8籃板、4火鍋，「城堡哥」卡瑟爾（Stephon Castle）23分次之，福克斯和強森都進帳20分；火箭方面，杜蘭特和A.湯普森（Amen Thompson）都進帳23分全隊最高。

