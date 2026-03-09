自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》極致火力展現！ 墨西哥單場4轟提前送巴西回家

2026/03/09 11:30

歐涅拉斯再見2分砲提前結束比賽，巴西輸球後確定被淘汰。（法新社）歐涅拉斯再見2分砲提前結束比賽，巴西輸球後確定被淘汰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽預賽B組賽事，今天墨西哥對巴西展現火力，全場4轟打回16分，終場16比0提前結束比賽，巴西不僅首勝未到手，還確定止步第一輪。

今天墨西哥團隊展現兇猛火力，單場出現4發全壘打，分別由杜蘭（Jarren Duran）、柯克（Alejandro Kirk）、歐涅拉斯（Julian Ornelas）、以及湯瑪斯（Alek Thomas）擊出，其中歐涅拉斯6局下擊出「再見兩分砲」，讓墨西哥提前結束比賽。

此戰墨西哥團隊共擊出16支安打，先發9人全部都有安打紀錄，比數拉開後陣中球星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）甚至還在比賽中幫球迷簽名，留下有趣一幕。

贏下比賽後，墨西哥目前在B組保持全勝，下一戰墨西哥將與同樣未嘗敗績的美國正面對決。

值得一提的是，今天比賽共吸引超過3萬6千名球迷進場，比賽期間墨西哥球迷還一起唱歌慶祝，對於經典賽，之前墨西哥光芒球星阿蘭達（Jonathan Aranda）就曾表示，他認為經典賽比世界大賽還要「更頂」，能穿上國家隊球衣代表國家出賽，是世界大賽沒辦法比較的。

