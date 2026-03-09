自由電子報
體育 即時新聞

應援台韓大戰！日本候機室深夜「驚人1幕」萬人秒懂：集體燒聲

2026/03/09 13:18

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，吸引大批台灣球迷飛往日本東京巨蛋現場應援。圖為7日台灣隊迎戰捷克的現場畫面。（法新社）2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，吸引大批台灣球迷飛往日本東京巨蛋現場應援。圖為7日台灣隊迎戰捷克的現場畫面。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，吸引大批台灣球迷飛往日本東京巨蛋現場，一路從5日應援至昨（8）日台韓大戰。有網友在社群發文分享，自己在機場目睹不少台灣球迷準備連夜搭機返台，候機室內幾乎坐滿台灣球迷，讓他忍不住笑說「這些人明天都要上班！」，該文一出，迅速引發熱烈討論。

據了解，一名網友在昨（8）日在社群平台Threads發文透露，自己見證台灣隊首度在WBC擊敗南韓隊、與其他球迷短暫歡呼慶祝後，就匆匆忙忙回到飯店打包行李，緊接著直奔機場準備搭機返台。未料，當他抵達機場後，發現候機室居然擠滿了一票台灣人，對此幽默點出，「22︰35起飛的飛機，這些人都是明天要上班的人！」

貼文曝光後，引發大批球迷共鳴，還有人曬出自己的行程，「辛苦了，我也是今天上班」、「買不到這班機的票，只能在旁邊飯店等到05:00飛」、「是星期一一早的飛機，中午到台北，然後下午接著開會」。也有人打趣，「懂事的老闆今天應該都會請喝飲料」、想跟老闆再請假，還會被唸：（陳傑憲）骨裂都上場了，請什麼假」。

另有網友表示，「明天全部都需要帶喉糖上班」、「瘋狂的台灣人，瘋狂的棒球魂」、「除了燒聲，聽力大概也不好了」、「4萬名台灣人是要幾台飛機才夠載？」、「大家好強，我看完直接回飯店躺，然後現在喉嚨痛」、「他們都是台灣英雄背後的台灣小熊，全部都辛苦了」、「今天辦公室大概有一半的人都會很安靜 （因為燒聲）。

