散布AI假圖抹黑台灣球迷！日本人揪出著名中國網軍「徐芳麗」

不少日本網友揪出，在社群平台發文散布《LIFE生活網》AI假圖、抹黑台灣球迷的X帳號「徐芳麗」，是惡名昭彰的中國網軍之一。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）
〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）C組預賽期間，吸引大批台灣球迷到場應援。然而許多台日網友注意到，多個社群平台自經典賽開打後，開始瘋傳數張號稱是台灣球迷在東京巨蛋場內亂丟大量垃圾的畫面，甚至有台媒以此報導怒批「台灣人惡習丟臉丟到國外」，但被日媒實地查證打臉全是「AI假圖」，日本網友也當起柯南揪出散布謠言的中國網軍。
，「徐芳麗」曾多次散布包含「很多孩子走了」、「殯儀館堆屍照」等不實訊息的農場文，被台灣偵辦假訊息的調查局認證是「造謠累犯」。（圖擷取自社群平台「X」）
據悉，台灣隊從5日起在東京巨蛋迎戰經典賽對手，數萬名台灣球迷特別搭機赴日送上熱烈的台式應援，引發各界關注。然而美商全通集團（ALL ACCESS HOLDING GROUP LTD）旗下數個以《LIFE 生活網》為名的臉書系列粉專，在台灣7日倒扣捷克奪勝後，突然同步發文聲稱在Threads看到網友控訴，不少台灣球迷觀賽期間做出將大量垃圾留在原地、使用廁所弄髒坐墊等惡劣行徑，並發布數張「AI生成圖片」示意上述行為。
圖文發布後，立即引起台日社會譁然，大批台灣網友斥責《LIFE 生活網》故意使用AI假圖帶風向造謠，並起底該粉專過往爭議，像是近年出現大量全台各縣市「我是XX人」的粉專，牠們背後主經營者是《LIFE生活網》。另有不少日本球迷主動分享，他們在比賽期間不僅沒有在球場觀眾席或場內各處，看到像AI假圖中堆積如山的垃圾，反而目睹台灣球迷離場前會主動清理現場垃圾，質疑幕後製作這些AI假圖者「目的不單純」。
日本網友們也當起柯南，調查在社群平台刻意散布這些AI假圖、發文抹黑台灣球迷的可疑帳號，並揪出一個名為「徐芳麗」、IP位置顯示在中國香港X（原推特）帳號，深入追查後發現，這個帳號名稱是惡名昭彰的中國網軍。據了解，「徐芳麗」過去多次散布包含「很多孩子走了」、「殯儀館堆屍照」等不實訊息文，早被台灣偵辦假訊息的調查局認證是「造謠累犯」，其幕後源頭疑似來自中國等境外勢力的內容農場操作。
還有眼尖的日本網友發現，「徐芳麗」故意將《LIFE生活網》在圖片角落小小標註的「AI生成」字樣打碼，意圖將這些圖塑造成「真實現場照」，惡意操作引發日本網友砲轟，「看到小粉紅高潮，就知道是造謠」、「果然是全世界第一愛說謊的國家」、「用不實資訊汙衊台灣形象，支那人真不要臉」、「發現棒球實力比不上台灣，就不遺餘力地詆毀台灣，中國人有夠下賤」、「跟那種幻想全世界隨地大小便、亂丟垃是常態的野蠻民族不同，台灣是一個擁有高度文明和文化、多數民眾相當彬彬有禮的優秀國家」。
在 Threads 查看
在 Threads 查看
「WBCで台湾人の観客がゴミを残して行った！」と中国側でゴミが散らばった画像が拡散— あーぁ （@sxzBST） March 8, 2026
↓
AI画像と判明
↓
実際は試合後ゴミを拾っていた台湾の皆さん
さすが台湾の皆さん☺️✨
そりゃ中国人と一緒にされたくないわなw pic.twitter.com/IMappHyhE3
「WBCで台湾人の観客がゴミを残して行った！」と中国側でゴミが散らばった画像が拡散— ????????????愛国だもん???????????? （@zundamotisuki） March 8, 2026
↓
AI画像と判明
↓
実際は試合後ゴミを拾っていた台湾の皆さん
コレが事実です
拡散希望です
pic.twitter.com/cAZM3XNp0p
【ほら始まった！】— 台湾史.jp （@Formosanhistory） March 7, 2026
WBCで盛り上がってる台湾だが、早速中国によるdisりが始まった模様。
①????????に注射された台湾メディアが「台湾応援団のマナー悪い！日本にわざわざ恥をさらしに行ってるのか」とAIを使ってデマ画像を流す
②中国人が拡散
という、いつものマッチポンプ開始。 https://t.co/rvzrMeMbTb pic.twitter.com/CFiiSXtq08
そして、今後のXはAI画像や動画は「これAIです」というラベルを貼らないと凍結になるでしょう。— 台湾史.jp （@Formosanhistory） March 7, 2026
実際にXの中の人が「戦争関連のAI動画にラベル貼らないと収益剥奪、垢ロックするからね」と公言してますが、近いうちに通常まで適用されるだろうなと。X、何気に投稿ルールがめちゃ厳しくなってます。
日本人 識破，這是 AI 假照片☺️ https://t.co/rIQNAfpmu0 pic.twitter.com/T7chxXZRTm— Otto Huang （@OttoHuang120） March 8, 2026
用AI生成的圖片往台灣人身上潑髒水！— のらいぬ （@JapanBanZaiLove） March 7, 2026
中國人能不能學著善良一點？
看不慣別人的好嗎？？
???????????? pic.twitter.com/fko2r401rr
徐芳麗用Ai照片網上散播謠言— 林韋恩（3） （@waynelin999） March 7, 2026
事實上是台灣人在球場幫忙收垃圾的
請幫廣傳。 pic.twitter.com/W8LxROztwB
