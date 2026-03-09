散布AI假圖抹黑台灣球迷！日本人揪出著名中國網軍「徐芳麗」

不少日本網友揪出，在社群平台發文散布《LIFE生活網》AI假圖、抹黑台灣球迷的X帳號「徐芳麗」，是惡名昭彰的中國網軍之一。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）C組預賽期間，吸引大批台灣球迷到場應援。然而許多台日網友注意到，多個社群平台自經典賽開打後，開始瘋傳數張號稱是台灣球迷在東京巨蛋場內亂丟大量垃圾的畫面，甚至有台媒以此報導怒批「台灣人惡習丟臉丟到國外」，但被日媒實地查證打臉全是「AI假圖」，日本網友也當起柯南揪出散布謠言的中國網軍。

，「徐芳麗」曾多次散布包含「很多孩子走了」、「殯儀館堆屍照」等不實訊息的農場文，被台灣偵辦假訊息的調查局認證是「造謠累犯」。（圖擷取自社群平台「X」）

據悉，台灣隊從5日起在東京巨蛋迎戰經典賽對手，數萬名台灣球迷特別搭機赴日送上熱烈的台式應援，引發各界關注。然而美商全通集團（ALL ACCESS HOLDING GROUP LTD）旗下數個以《LIFE 生活網》為名的臉書系列粉專，在台灣7日倒扣捷克奪勝後，突然同步發文聲稱在Threads看到網友控訴，不少台灣球迷觀賽期間做出將大量垃圾留在原地、使用廁所弄髒坐墊等惡劣行徑，並發布數張「AI生成圖片」示意上述行為。

圖文發布後，立即引起台日社會譁然，大批台灣網友斥責《LIFE 生活網》故意使用AI假圖帶風向造謠，並起底該粉專過往爭議，像是近年出現大量全台各縣市「我是XX人」的粉專，牠們背後主經營者是《LIFE生活網》。另有不少日本球迷主動分享，他們在比賽期間不僅沒有在球場觀眾席或場內各處，看到像AI假圖中堆積如山的垃圾，反而目睹台灣球迷離場前會主動清理現場垃圾，質疑幕後製作這些AI假圖者「目的不單純」。

日本網友們也當起柯南，調查在社群平台刻意散布這些AI假圖、發文抹黑台灣球迷的可疑帳號，並揪出一個名為「徐芳麗」、IP位置顯示在中國香港X（原推特）帳號，深入追查後發現，這個帳號名稱是惡名昭彰的中國網軍。據了解，「徐芳麗」過去多次散布包含「很多孩子走了」、「殯儀館堆屍照」等不實訊息文，早被台灣偵辦假訊息的調查局認證是「造謠累犯」，其幕後源頭疑似來自中國等境外勢力的內容農場操作。

還有眼尖的日本網友發現，「徐芳麗」故意將《LIFE生活網》在圖片角落小小標註的「AI生成」字樣打碼，意圖將這些圖塑造成「真實現場照」，惡意操作引發日本網友砲轟，「看到小粉紅高潮，就知道是造謠」、「果然是全世界第一愛說謊的國家」、「用不實資訊汙衊台灣形象，支那人真不要臉」、「發現棒球實力比不上台灣，就不遺餘力地詆毀台灣，中國人有夠下賤」、「跟那種幻想全世界隨地大小便、亂丟垃是常態的野蠻民族不同，台灣是一個擁有高度文明和文化、多數民眾相當彬彬有禮的優秀國家」。

