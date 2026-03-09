睽違20年！台灣經典賽抗韓首勝 蔡英文：只要團結 台灣就能強大！

前總統蔡英文表示，台灣隊讓我們再次相信，只要團結，台灣就可以如此強大。（圖取自蔡英文臉書）

〔記者陳昀／台北報導〕台灣隊昨在WBC經典賽靠三轟蠶食分數，延長賽10局上再靠左手食指骨裂的隊長陳傑憲「神代跑」奔回致勝分，最終以5比4氣走南韓隊，奪下20年來在WBC對戰韓國的首場勝利。前總統蔡英文今表示，在追逐勝利的路上，台灣人從不輕易放棄任何機會，台灣隊讓我們再次相信，只要團結，台灣就可以如此強大。

蔡英文表示，我們不會只在贏的時候才愛他們，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會。

蔡英文指出，今年的WBC經典賽，所有的台灣人都像經歷了一場三溫暖。熱血的時候，我們一起吶喊；低潮的時候，我們繼續應援；勝利的時候，我們流下眼淚。

蔡英文說，雖然這次比賽，我還是沒機會能夠親自到東京，為台灣加油，但我相信，台灣人的應援聲已經衝破了東京巨蛋，透過轉播傳回台灣、也傳到國際。這不只是我們堅持到底的意志，更是台灣向全世界展示團結的一刻。

蔡英文表示，謝謝所有守在轉播螢幕前的球迷，以及到現場加油，並且在賽後把垃圾撿走的台灣人，各位的熱情、自律與素養，已經讓國際友人對台灣留下極佳的印象。

蔡英文強調，謝謝台灣隊所有的球員，奮力一搏到最後一刻，讓我們再次相信，只要團結，台灣就可以如此強大。願我們的國家，能將這樣不屈服、有韌性的精神，一代一代傳下去，團結面對未來所有的挑戰。

