自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

捕捉競速瞬間、定格城市風景！國際自由車環台賽桃園站登場攝影比賽同步開跑

2026/03/09 11:59

「2026國際自由車環台賽─桃園市站」將於3月16日登場。（圖為資料照，桃園市政府提供）「2026國際自由車環台賽─桃園市站」將於3月16日登場。（圖為資料照，桃園市政府提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕「2026國際自由車環台賽─桃園市站」將於3月16日登場，共計23國內外職業車隊、100多位菁英職業選手來台競逐，桃園市政府文化局為記錄國際級自由車賽事的精彩瞬間，並透過影像呈現桃園多元豐富的城市樣貌與自然風景，同步辦理「2026國際自由車環台賽─桃園市站攝影比賽」，總獎金19萬元，廣邀全國攝影愛好者及專業攝影師於賽事當日踴躍參與，以影像定格競速瞬間，展現桃園城市魅力。

文化局長邱正生表示，本屆自由車環台賽桃園市站為全賽第二站，競賽路線自中壢青塘園生態公園出發，沿途行經竹圍漁港、許厝港濕地、觀音草漯沙丘、白沙岬燈塔、永安漁港、石門水庫等重要地標，最終抵達復興區角板山，橫跨中壢、大園、蘆竹、觀音、新屋、楊梅、平鎮、龍潭、大溪及復興等10個行政區，終點設於復興區角板山仁愛停車場，全程約123.31公里，串聯埤塘、海岸與山林，完整展現桃園多層次的自然地景與人文風貌。

邱正生說，此次攝影比賽鼓勵參賽者以影像捕捉自由車競技賽事中速度與力道交織的精彩瞬間，或呈現車隊行經桃園各地時，與城市風貌、人文景致及自然環境相互輝映的畫面，透過攝影創作記錄賽事精神。

為鼓勵優秀攝影創作，活動設置多項獎金與獎項，得獎作品除可獲頒獎狀與獎金外，亦將作為桃園城市行銷與國際賽事宣傳的重要視覺素材，邀請市民朋友與攝影同好於賽事當日前往賽道沿線觀賽、拍攝，用影像記錄這場結合體育、文化與城市風景的國際盛事，共同為桃園留下精彩而動人的瞬間。活動詳情與簡章下載可至文化局官網。

「2026國際自由車環台賽─桃園市站」將於3月16日登場。（圖為資料照，桃園市政府提供）「2026國際自由車環台賽─桃園市站」將於3月16日登場。（圖為資料照，桃園市政府提供）

「2026國際自由車環台賽─桃園市站攝影比賽」海報。（桃園市文化局提供）「2026國際自由車環台賽─桃園市站攝影比賽」海報。（桃園市文化局提供）

「2026國際自由車環台賽─桃園市站」將於3月16日登場，圖為環桃路線。（桃園市政府提供）「2026國際自由車環台賽─桃園市站」將於3月16日登場，圖為環桃路線。（桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中