彰化國手詹又蓁攜手葉宏蔚全英賽混雙奪冠 王惠美表達恭賀

2026/03/09 13:04

葉宏蔚（右）與詹又蓁成為史上第一對在全英賽混雙奪冠的台灣組合。 （美聯社）葉宏蔚（右）與詹又蓁成為史上第一對在全英賽混雙奪冠的台灣組合。 （美聯社）

〔記者張聰秋／彰化報導〕世界羽壇歷史最悠久的頂級賽事「全英格蘭公開羽球錦標賽」（簡稱「全英羽球公開賽」），於3月3日至8日在英國舉行，8日決賽日傳來捷報。出身彰化縣永靖鄉的羽球選手詹又蓁與搭檔葉宏蔚，在混合雙打一路過關斬將，最終擊敗法國組合勇奪冠軍，為台灣拿下史上首面全英公開賽混雙金牌，替台灣羽壇寫下新頁。

兩人4強戰先以16：21、21：15、21：13逆轉香港組合鄧俊文、謝影雪晉級決賽，決賽再以21：19、21：18擊敗法國組合封王。這也是兩人首度闖進世界羽聯（BWF）超級1000等級賽事決賽，即成功奪冠，表現亮眼。

彰化縣長王惠美特別表達恭賀之意，肯定選手優異表現，讓彰化與台灣同感光榮。王惠美說，詹又蓁出生於永靖，羽球啟蒙於永靖國小羽球社團，從校園運動出發，一步步累積實力，如今站上世界頂級賽事冠軍舞台，不僅為台灣爭光，也讓彰化與有榮焉。

彰化縣政府教育處指出，全英公開賽是世界羽球聯盟歷史最悠久、最具指標性的頂級賽事之一，屬超級1000等級賽事。詹又蓁與葉宏蔚此次奪冠，不僅締造台灣混雙在全英賽的歷史紀錄，也展現台灣新世代羽球選手在國際賽場的競爭力。

