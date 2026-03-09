自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

費仔經典賽爆紅！台灣人喊「快發健保卡」 健保署回應了

2026/03/09 13:37

費爾柴德。（資料照，特派記者陳志曲攝）費爾柴德。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2026年世界棒球經典賽中華隊「台美混血」外野手Stuart Fairchild（費仔）連續2天開轟，成為球迷熱議焦點。前天對捷克擊出台灣隊史第3支滿貫砲，昨（台韓戰）8局上再轟出2分砲，一度幫助中華隊取得領先，也讓不少網友笑喊：「乾脆直接給他健保卡！」對此，陳亮妤表示，其實只要符合條件，費仔確實有機會申請台灣健保。依《全民健康保險法》第9條規定，若在台灣居留滿6個月，且在台受僱工作，就可以立即投保，完成手續後就能取得健保卡。

費仔出生於美國西雅圖，2021年7月升上大聯盟，曾效力多支球隊，職業生涯累計227場出賽、打擊率2成23，去年季後與Cleveland Guardians簽下小聯盟合約。這次加入中華隊征戰經典賽，從2月27日來台與隊友會合至今僅約10天，但已與球隊建立濃厚革命情感。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁受訪指出，其實費仔要取得健保身分並不困難。若未來與台灣職業棒球球隊簽約，與球團建立受僱關係，從受僱當天起就可取得健保投保資格。此外，由於費仔母親是台灣人，依現行規定，他屬於「中華民國無戶籍國民」，可先申請居留證，只要在台灣居住滿6個月，也能申請加入健保。

隨著費仔在經典賽表現亮眼，球迷不只關心他在球場上的火力輸出，也開始討論是否有機會長期留在台灣發展。

