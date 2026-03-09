自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》南韓輸給台灣特別心痛 韓媒：若小聯盟球員成長差距將更大

2026/03/09 14:21

南韓隊。（路透）南韓隊。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕南韓昨在世界棒球經典賽C組預賽以4：5於延長賽不敵台灣，吞下賽史的隊史首敗，南韓媒體也毫不留情，痛批陣中大聯盟資歷的球比台灣多了一倍，但最後卻輸球，震驚之餘也感到心痛。

《SPOTV NEWS》指出，南韓集結大聯盟好手李政厚、金慧成，韓裔混血戰將歐布萊恩（Riley O'Brien）、瓊斯（Jahmai Jones）、丹寧（Dane Dunning）、惠特科姆（Shay Whitcomb）之外，而台灣目前效力大聯盟只有費爾柴德、鄭宗哲，若算上有大聯盟資歷的也才多了張育成、林子偉，其餘都是小聯盟選手，他認為，這一戰輸得特別痛，就是因為南韓即使有大批大聯盟球員，還是沒辦法贏台灣。

該文指出，台灣總有人能跳出來得分，像是上過大聯盟的張育成，鄭宗哲也打出全壘打，但南韓目前效力MLB的李政厚、金慧成、瓊斯和惠特科姆在關鍵一戰卻是一支安打都沒有，丹寧後援還被敲全壘打、掉2分。

輸給台灣後，南韓全隊烏雲籠罩，畢竟晉級8強添加不少變數，而該文也指出，南韓投入不少資源為的就是能重返8強，但現實是輸給了台灣，還得開始算各種晉級的可能性，「這次即使有大聯盟球員還是輸給台灣，如果台灣小聯盟球員持續成長，差距只會擴大，而台灣現在也確實不在我們之下了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中