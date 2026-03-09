經典賽》南韓輸給台灣特別心痛 韓媒：若小聯盟球員成長差距將更大

南韓隊。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕南韓昨在世界棒球經典賽C組預賽以4：5於延長賽不敵台灣，吞下賽史的隊史首敗，南韓媒體也毫不留情，痛批陣中大聯盟資歷的球比台灣多了一倍，但最後卻輸球，震驚之餘也感到心痛。

《SPOTV NEWS》指出，南韓集結大聯盟好手李政厚、金慧成，韓裔混血戰將歐布萊恩（Riley O'Brien）、瓊斯（Jahmai Jones）、丹寧（Dane Dunning）、惠特科姆（Shay Whitcomb）之外，而台灣目前效力大聯盟只有費爾柴德、鄭宗哲，若算上有大聯盟資歷的也才多了張育成、林子偉，其餘都是小聯盟選手，他認為，這一戰輸得特別痛，就是因為南韓即使有大批大聯盟球員，還是沒辦法贏台灣。

該文指出，台灣總有人能跳出來得分，像是上過大聯盟的張育成，鄭宗哲也打出全壘打，但南韓目前效力MLB的李政厚、金慧成、瓊斯和惠特科姆在關鍵一戰卻是一支安打都沒有，丹寧後援還被敲全壘打、掉2分。

輸給台灣後，南韓全隊烏雲籠罩，畢竟晉級8強添加不少變數，而該文也指出，南韓投入不少資源為的就是能重返8強，但現實是輸給了台灣，還得開始算各種晉級的可能性，「這次即使有大聯盟球員還是輸給台灣，如果台灣小聯盟球員持續成長，差距只會擴大，而台灣現在也確實不在我們之下了。」

