田徑

路跑》萬金石馬拉松週日開跑 新北路跑博覽會先登場

2026/03/09 14:50

新北路跑博覽會周四登場。（新北市政府提供）新北路跑博覽會周四登場。（新北市政府提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕逛展、抽機票、拿金豆就在2026新北路跑博覽會！3月12日（四）至3月14日日（六）在新北市新莊體育館登場，集結運動裝備、服飾、補給、旅遊等多元攤位，還有跑團分享、闖關解謎、互動體驗與抽獎活動。

體育局表示，今年「新北路跑運動博覽會」現場提供2026萬金石馬拉松親領物資服務，還加碼贈送「萬金石跑者專屬號碼紋身貼紙」，為即將到來的賽事增添儀式感與紀念價值。將近40個攤位展售各式路跑裝備與運動用品，只要消費滿500元，就有機會抽中2026舊金山馬拉松參賽名額、華航來回機票及洲際酒店住宿券；大會舞臺區3/13（五）舉行「2026新北市萬金石馬拉松賽前菁英選手歡迎記者會」，還有精彩講座分享由前奧運國手張嘉哲隨行治療師林世奇、越野一哥周青、跑者營養師瑾瑾、新北在地跑團等分享交流，讓跑者能近距離聆聽訓練與賽事經驗。

民眾想要拿金豆就要鎖定3月13日的「尋寶大作戰」，線上加現場報名共600個名額，完成6大解謎關卡，領取刮刮卡，憑卡除可兌換新北幣100元優惠券，還有機會刮出1克黃金豆或是萬金石限定版鳳梨酥，邀請大家到現場報名搶好康。館內熱鬧，館外同樣精彩，3/12（四）於新莊田徑場舉行「最強市民飆5K－新北市5000公尺挑戰賽」，作為萬金石馬拉松賽前實測最終場。

