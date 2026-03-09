自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》美、墨宿敵對決賽前 雙方教頭都有話要說

2026/03/09 14:49

美國隊總教練迪羅薩。（美聯社）美國隊總教練迪羅薩。（美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕B組兩支不敗之師美國隊、墨西哥隊，明天將交手，兩隊大聯盟球星眾多，上屆經典賽，美國一路打進決賽，而墨西哥則闖進四強。兩隊在經典賽歷史上早已結下競爭宿敵關係。

美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）賽前受訪時說：「在最近幾屆經典賽中，美國隊對上墨西哥都打得相當辛苦。我當然沒有忘記。」

美國隊眾星雲集，包括隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）等人領軍，明天重要決戰則由塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）掛帥主投。

墨西哥隊陣容不遑多讓，去年短暫來台的味全龍洋投鎛銳（Manny Barreda）為國手常客，明天將擔任先發投手。墨西哥陣中，還有阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、柯克（Alejandro Kirk）、杜蘭（Jarren Duran）、阿蘭達（Jonathan Aranda）等強打。

墨西哥隊總教練吉爾（Benjamín Gil）說：「我可以跟大家打賭，明天的球場一定會滿場。因為美國隊、墨西哥隊，更因為墨西哥將要對上一支強大的球隊。」吉爾補充：「這也許已經是一段宿敵對抗關係。也許美國的對手應該是日本、多明尼加或波多黎各。但會變成現在這樣，是因為我們確實打出過成績。」

此役勝者取得B組榜首有利位置，敗者得和另一支還未嘗敗績的義大利隊爭奪門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中