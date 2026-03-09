經典賽》美、墨宿敵對決賽前 雙方教頭都有話要說

美國隊總教練迪羅薩。（美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕B組兩支不敗之師美國隊、墨西哥隊，明天將交手，兩隊大聯盟球星眾多，上屆經典賽，美國一路打進決賽，而墨西哥則闖進四強。兩隊在經典賽歷史上早已結下競爭宿敵關係。

美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）賽前受訪時說：「在最近幾屆經典賽中，美國隊對上墨西哥都打得相當辛苦。我當然沒有忘記。」

美國隊眾星雲集，包括隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）等人領軍，明天重要決戰則由塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）掛帥主投。

墨西哥隊陣容不遑多讓，去年短暫來台的味全龍洋投鎛銳（Manny Barreda）為國手常客，明天將擔任先發投手。墨西哥陣中，還有阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、柯克（Alejandro Kirk）、杜蘭（Jarren Duran）、阿蘭達（Jonathan Aranda）等強打。

墨西哥隊總教練吉爾（Benjamín Gil）說：「我可以跟大家打賭，明天的球場一定會滿場。因為美國隊、墨西哥隊，更因為墨西哥將要對上一支強大的球隊。」吉爾補充：「這也許已經是一段宿敵對抗關係。也許美國的對手應該是日本、多明尼加或波多黎各。但會變成現在這樣，是因為我們確實打出過成績。」

此役勝者取得B組榜首有利位置，敗者得和另一支還未嘗敗績的義大利隊爭奪門票。

