高球》JLPGA本季唯一海外正巡賽！台灣鴻海女子公開賽週四登場 吳佳晏捍衛主場

2026/03/09 14:54

高球》JLPGA本季唯一海外正巡賽！台灣鴻海女子公開賽週四登場 吳佳晏捍衛主場日本選手佐久間朱莉（左）和台灣選手吳佳晏。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕由鴻海科技集團冠名質助、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）及日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）攜手舉辦的「2026 台灣鴻海女子高爾夫公開賽」，將於3月12日（四）至15日（日）在東方高爾夫俱樂部點燃戰火。

作為 JLPGA 2026 賽季唯一的海外正巡賽事，大會今舉行賽前記者會。今年賽事規格全面升級，總獎金達200萬美元（約6377萬台幣），吸引日本與台灣巡迴賽 Top 5 好手參與角逐。記者會中也同步揭曉多項賽事亮點，包括豪華一桿進洞獎與多項高額副賞獎項；同時接軌國際頂尖賽事規格，首度以「鴻海活動APP」結合場內互動闖關與抽獎活動。

本次賽事集結台日頂尖選手，日本軍團由美日巡賽雙棲球星、世界排名第30名的古江彩佳領軍JLPGA 排名前五的佐久間朱莉、神谷空、河本結、菅楓華與高橋彩華共同角逐冠軍。

台灣方面則由旅日好手吳佳晏，以及擁有5座大滿貫冠軍的台巡獎金后曾雅妮領銜，聯手台巡前5好手李旻、蔡佩穎、陳之敏與黃靖，力拚主場佳績。前世界球后申智愛亦將參戰，使本屆賽事的台日韓頂尖對決更添看點。

鴻海科技集團副總經理暨發言人致詞時巫俊毅表示，「我們很榮幸能在暌違近半世紀後，再次將亞洲第一大女子高爾夫巡迴賽帶回台灣，也期待透過 JLPGA 與 TLPGA 的合作，為台灣女子高爾夫打造更高規格、更具國際競爭力的舞台。同時，我們也特別感謝日本軟銀公司的大力支持，加碼賽事總獎金，讓今年賽事規模得以再上一層樓。」

TLPGA 黃璧洵理事長說「今年賽事正式成為JLPGA 2026 正巡賽唯一海外站，創造在台灣的世界級巡迴賽。期待這股能量能轉化為全民對高球的關注，深植台灣的運動競技軟實力。」JLPGA 小林浩美會長也對本次賽事給予高度肯定，「JLPGA 非常看重與台灣的深厚合作，這場賽事作為本賽季唯一的海外正巡賽，其完善的軟硬體設施與強大的參賽陣容，絕對是亞洲高壇的年度盛事。期待透過這場台日對抗，深化職業高球的技術交流。」

鴻海贊助台灣代表選手吳佳晏表示：「很開心能回到台灣參加這場高規格賽事，在熟悉的球場與球迷的支持下比賽。希望能把握主場優勢，將榮耀留在台灣。」日本JLPGA 球后佐久間朱莉則展現強烈鬥志，「很高興能參與這場高規格的海外日本正巡賽，面對實力堅強的台灣選手與極具挑戰性的場地，我已經做好充分準備。這場比賽不僅是技術的交流，更是心理素質的考驗，期待能在東方球場打出佳績，為日本隊爭取最高榮譽。」

本屆賽事獲得多家企業贊助支持，副賞規格全面提升。FOXTRON 於後兩回合指定第13與第16洞提供一桿進洞獎，獎品為價值新台幣114.9萬元的 BRIA Pioneer 電動車。東元與中鼎亦於指定洞位提供各 300萬日圓的一桿進洞獎。

中國信託設立「中國信託特別獎」，第三與第四回合最低桿各獲一萬美元；摩根大通於 16 洞設立200萬日圓的決賽最近洞獎；明治安田設立200萬目圓新人賞；日本夏普則提供100萬日圓商品券作為冠軍副賞，多項高額副賞為賽事增添更多競爭與觀賽亮點。

本屆賽事接軌國際頂尖巡迴賽規格，透過「鴻海活動 APP」，整合即時成績、球場地圖導引及互動闖關等功能，讓球迷透過手機即時掌握賽事資訊。同時，賽事現場舉辦抽獎活動，參與者有機會抽中中華航空全球不限航點來回機票、區域線來回機票以及最新 iPhone 17系列！

本屆賽事將透過緯來育樂台、博斯體育台以及日本 U-NEXT、BS 東京電視台同步轉播，讓全球高球迷共同見證這場頂級對決。賽事期間大會亦提供免費接駁車往返東方高爾夫俱樂部，接駁地點設於機場捷運 A7 體育大學站以及國立台灣博物館前（襄陽路，鄰近台北車站）。

