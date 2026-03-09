自由電子報
網球

網球》19歲巴西新星豐塞卡再爆冷 印地安泉大師賽強碰辛納

2026/03/09 15:13

豐塞卡。（法新社）豐塞卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年僅19歲的豐塞卡（Joao Fonseca）來勢洶洶，6：2、6：3扳倒美國地主23種子保羅（Tommy Paul），巴西小子3連勝首闖印地安泉網賽男單16強，即將強碰義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）。

這項男女共站、ATP千分等級大師賽，正在美國南加州沙漠城市進行。天賦十足的豐塞卡次輪搶救2個賽末點，3盤大逆擊俄國16種子卡查諾夫（Karen Khachanov）後，今日面對經驗豐富的保羅又火力全開，4度破發底線壓制，僅花72分鐘直落2出線，不但成為2024年羅馬站蒙泰羅（Thiago Monteiro） 以來首位挺進大師賽第4輪的巴西新星；也是自2012年同胞前輩貝魯奇（Thomaz Bellucci）之後，又有來自南美「森巴王國」的好手躋身印地安泉16強。

「無需贅言Jannik是多麼偉大的球員，他贏得許多冠軍，和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）幾乎橫掃所有大賽。」豐塞卡從去年9月以來，面對Top30高手取得7勝1負，接下來首度挑戰世界排名第2的前球王辛納，勢必有番硬仗，「所以我要好好休息，週二重返賽場，盡我所能給他施加壓力，爭取像今天一樣發揮出色。我們都非常期待與頂尖名將交鋒，這將是愉快的經歷，希望我能贏得比賽。」

