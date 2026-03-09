經典賽》亞洲雙強版圖正在改寫！韓媒：必須承認台灣變強了...

台灣隊首度在經典賽擊敗南韓隊。（資料照，路透）



〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在本屆經典賽最終戰在延長賽以5：4擊敗南韓，寫下賽史首度擊敗南韓隊的紀錄。南韓媒體《sportsworldi》今天撰文指出，台灣現在已經不怕南韓了，整體實力也更強了。

南韓媒體《sportsworldi》今天以「對棒球全心投入，台灣已經不再害怕南韓」為題，撰文指出，亞洲棒球一直由韓國與日本形成「兩強」局面，南韓一直想追上日本，但卻沒有聽見背後追趕者逐漸逼近的腳步聲，而台灣就是最具代表性的例子，如今，台灣已經打破了雙強的局面，一步一腳印地追了上來並反超。

南韓隊在本屆經典賽先後不敵日本和台灣，這是在最高層級的國際賽事、且雙方皆派出「最強陣容」下的正面交鋒，也是南韓在經典賽首度敗給台灣，終結4連勝。這場比賽可說是宣告版圖更迭的信號，台灣隊長陳傑憲更在賽後激動落淚表示：「我們已經不再害怕韓國了。」

內文提到，南韓隊原本對台韓大戰極為重視，為了力拚晉級，南韓罕見地在對台一戰中同時投入3名先發等級投手，分別是柳賢振、郭彬、丹寧（Dane Dunning），但三人皆未能壓制對手，反觀台灣隊先發投手古林睿煬主投4局僅失1分，表現更具壓制力。

韓媒直言，南韓必須正視台灣棒球的改變，台灣隊30人名單中，具備旅外經驗者高達23人，目前在美職體系效力的也有10人。過去台灣棒球給人力量強但細膩度不足的刻板印象，但現在已完全不同了，憑藉扎實的基本功、細緻的守備與沉著的戰術執行，台灣棒球正急速成長。

另一個值得關注的是台灣棒球的高人氣，只要有台灣隊比賽的日子，超過4萬個座位的東京巨蛋座無虛席，甚至帶動周邊商圈，雖然南韓職棒KBO去年達成1200萬觀賽人次，但在經典賽的國民支持度上，完全無法與台灣相比。

韓媒最後引述一位棒球界人士的話，「敗給台灣還能稱之為『慘案』嗎？我們必須承認，對手確實變得更強了。」

