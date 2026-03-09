自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》亞洲雙強版圖正在改寫！韓媒：必須承認台灣變強了...

2026/03/09 16:22

經典賽》亞洲雙強版圖正在改寫！韓媒：必須承認台灣變強了...台灣隊首度在經典賽擊敗南韓隊。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在本屆經典賽最終戰在延長賽以5：4擊敗南韓，寫下賽史首度擊敗南韓隊的紀錄。南韓媒體《sportsworldi》今天撰文指出，台灣現在已經不怕南韓了，整體實力也更強了。

南韓媒體《sportsworldi》今天以「對棒球全心投入，台灣已經不再害怕南韓」為題，撰文指出，亞洲棒球一直由韓國與日本形成「兩強」局面，南韓一直想追上日本，但卻沒有聽見背後追趕者逐漸逼近的腳步聲，而台灣就是最具代表性的例子，如今，台灣已經打破了雙強的局面，一步一腳印地追了上來並反超。

南韓隊在本屆經典賽先後不敵日本和台灣，這是在最高層級的國際賽事、且雙方皆派出「最強陣容」下的正面交鋒，也是南韓在經典賽首度敗給台灣，終結4連勝。這場比賽可說是宣告版圖更迭的信號，台灣隊長陳傑憲更在賽後激動落淚表示：「我們已經不再害怕韓國了。」

內文提到，南韓隊原本對台韓大戰極為重視，為了力拚晉級，南韓罕見地在對台一戰中同時投入3名先發等級投手，分別是柳賢振、郭彬、丹寧（Dane Dunning），但三人皆未能壓制對手，反觀台灣隊先發投手古林睿煬主投4局僅失1分，表現更具壓制力。

韓媒直言，南韓必須正視台灣棒球的改變，台灣隊30人名單中，具備旅外經驗者高達23人，目前在美職體系效力的也有10人。過去台灣棒球給人力量強但細膩度不足的刻板印象，但現在已完全不同了，憑藉扎實的基本功、細緻的守備與沉著的戰術執行，台灣棒球正急速成長。

另一個值得關注的是台灣棒球的高人氣，只要有台灣隊比賽的日子，超過4萬個座位的東京巨蛋座無虛席，甚至帶動周邊商圈，雖然南韓職棒KBO去年達成1200萬觀賽人次，但在經典賽的國民支持度上，完全無法與台灣相比。

韓媒最後引述一位棒球界人士的話，「敗給台灣還能稱之為『慘案』嗎？我們必須承認，對手確實變得更強了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中