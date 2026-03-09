經典賽》全民英雄「國防部長」張育成 中捷公司:推聯名卡

中捷公司推出張育成聯名票卡（中捷公司提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）讓台灣棒球熱至最高點，討論度不斷，對韓國賽事開轟的「國防部長」張育成，不僅是球迷心中的英雄，也將化身為台中捷運年度安全大使。台中捷運公司今（9）日宣布，將與張育成合作推出「張育成icash 2.0聯名卡」，預計於3月下旬限量開賣，讓球迷將這份熱血感動隨身收藏。

中捷公司經過長期接洽，今年成功邀請張育成擔任台中捷運年度安全大使，並同步推出聯名電子票證。票卡設計以中捷與台灣隊代表性的「鋼鐵藍」為主色調，呈現兼具專業與現代感的運動風格。

中捷公司表示，卡面背景以半透明質感呈現張育成專注凝視球具的側面特寫，象徵對專業的極致追求；右側則呈現張育成揮棒擊球的經典瞬間，搭配醒目的藍色漸層「HOME RUN」字樣，營造賽場上熱血沸騰的氛圍。票卡並印製張育成金色手寫簽名，及「2026台中捷運年度安全大使」字樣，極具收藏紀念價值。

中捷公司總經理朱來順表示，張育成在國際賽事中展現的拚勁與穩定表現，與台中捷運追求「安全、可靠」的企業核心價值相互呼應。邀請張育成擔任年度安全大使並推出聯名電子票證，不僅是回饋廣大球迷支持，也希望透過「國防部長」堅毅形象，傳遞中捷守護旅客安全的決心。

中捷公司表示，此款聯名票卡完整呈現張育成在WBC賽事中的精彩表現，也象徵他接下台中捷運年度安全大使的重要時刻。票卡預計於3月下旬正式開賣，詳細販售時間及地點將於近期公布，球迷可關注台中捷運官方網站及Facebook粉絲專頁，掌握最新資訊。

