經典賽》對台灣開轟甩棒 金倒永解釋：為了提振士氣

金倒永。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕昨役在延長賽4：5不敵台灣隊後，南韓隊在今晚經典賽C組預賽對澳洲成了背水一戰，主力打者金倒永在今天賽前記者會堅定表示：「在比賽結束前絕對不會放棄，所有球員都抱持相同心情。」被問及對台灣戰開轟後甩棒，金倒永則表示自己平常不是會做出激烈動作的人，「那麼做是為了提振團隊士氣」。

南韓隊在過去3屆經典賽都於預賽出局，本屆為了避免「一輪遊」，不但邀請大聯盟混血球星助陣，38歲左投柳賢振也暌違17年再度登上經典賽舞台。只是南韓雖在首戰以11：4輕取捷克，又跟強敵日本打出6：8輸球的纏鬥戰，但昨不敵台灣隊後，不但晉級8強亮紅燈，韓媒的檢討聲浪也隨之而來。

金倒永昨在6局上從林維恩手中轟出兩分砲，一棒扭轉比分至3：2，8局上又敲二壘安打將比分追平，讓南韓得以戰到延長賽，只是最後仍難逃落敗命運。今天南韓對澳洲之戰一定要贏，不但分差至少5分，失分還要在2分內，金倒永在大戰前夕保持沉著，他表示，「所有球員的想法都一樣。我們會忘記已經過去的事情，只專注於今天這場仍有機會的比賽。」並強調在賽前會議時，總教練柳志炫也強調：「我們還有機會。」

至於昨對台開轟後甩棒引起討論，金倒永則表示是為了提振士氣，並強調雖然比賽結果令人遺憾，「但我覺得自己在每場比賽中都在成長。這真的是一個非常有意義的賽事。」

