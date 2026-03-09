自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》對台灣開轟甩棒 金倒永解釋：為了提振士氣

2026/03/09 16:16

金倒永。（記者陳志曲攝）金倒永。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕昨役在延長賽4：5不敵台灣隊後，南韓隊在今晚經典賽C組預賽對澳洲成了背水一戰，主力打者金倒永在今天賽前記者會堅定表示：「在比賽結束前絕對不會放棄，所有球員都抱持相同心情。」被問及對台灣戰開轟後甩棒，金倒永則表示自己平常不是會做出激烈動作的人，「那麼做是為了提振團隊士氣」。

南韓隊在過去3屆經典賽都於預賽出局，本屆為了避免「一輪遊」，不但邀請大聯盟混血球星助陣，38歲左投柳賢振也暌違17年再度登上經典賽舞台。只是南韓雖在首戰以11：4輕取捷克，又跟強敵日本打出6：8輸球的纏鬥戰，但昨不敵台灣隊後，不但晉級8強亮紅燈，韓媒的檢討聲浪也隨之而來。

金倒永昨在6局上從林維恩手中轟出兩分砲，一棒扭轉比分至3：2，8局上又敲二壘安打將比分追平，讓南韓得以戰到延長賽，只是最後仍難逃落敗命運。今天南韓對澳洲之戰一定要贏，不但分差至少5分，失分還要在2分內，金倒永在大戰前夕保持沉著，他表示，「所有球員的想法都一樣。我們會忘記已經過去的事情，只專注於今天這場仍有機會的比賽。」並強調在賽前會議時，總教練柳志炫也強調：「我們還有機會。」

至於昨對台開轟後甩棒引起討論，金倒永則表示是為了提振士氣，並強調雖然比賽結果令人遺憾，「但我覺得自己在每場比賽中都在成長。這真的是一個非常有意義的賽事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中