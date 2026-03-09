自由電子報
體育 即時新聞

台灣能否晉級看今晚！ 達賴喇嘛為「Team Taiwan」球衣加持

2026/03/09 17:45

達賴喇嘛去年7月戴著「Team Taiwan」球帽在鏡頭前亮相。（圖擷取自達賴喇嘛臉書）達賴喇嘛去年7月戴著「Team Taiwan」球帽在鏡頭前亮相。（圖擷取自達賴喇嘛臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣能否在本屆經典賽晉級8強，受到各界關注。民進黨立委、立法院「台灣國會西藏連線」會長吳沛憶日前率團到印度達蘭薩拉（Dharamsala）拜訪藏傳佛教格魯派最高領袖第十四世達賴喇嘛，訪團特別準備「Team Taiwan」球衣致贈尊者，達賴喇嘛也親自在球衣上簽名加持，回贈給訪團。

綜合媒體報導，吳沛憶2月26日率團前往印度達蘭薩拉，拜會藏人行政中央及西藏人民議會，西藏流亡政府不僅高規格接待，達賴喇嘛也親自接見訪團，展現台藏深厚情誼。據了解，達賴喇嘛在會面時特別關心台灣的安全，訪團也表達台灣國會對西藏人權、宗教自由和民主價值的堅定支持。

訪團還特別送了件「Team Taiwan」球衣給達賴喇嘛，達賴喇嘛收到後，親自在球衣上簽名，回贈給訪團。吳沛憶表示，非常感謝尊者為Team Taiwan加持，台灣會珍藏這份祝福，「我們是Team Taiwan，也是Team Tibet」。

其實這不是達賴喇嘛第一次為Team Taiwan加持。去年7月尊者歡度90歲華誕，台灣有宗教團體祝壽送上繡有「Team Taiwan」字樣的球帽和球衣，尊者收到後立刻將帽子戴上，還分享在臉書上，掀起熱議。

今（6日）晚6點經典賽南韓對上澳洲，此役攸關台灣是否能夠晉級8強前進邁阿密，如果南韓至少以「8：3」擊敗澳洲，那麼台灣將藉由比較對戰失分率，以些微優勢獲得分組第二晉級。

