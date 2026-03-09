自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

基市中小學聯運會籃球賽今開打 252選手與會

2026/03/09 16:53

「基隆市115年中小學聯合運動會」籃球項目（國小組），今天起（日）至3月13日在武崙國小活動中心舉行；今年共有11所學校、252名學生參與競賽，場面熱烈。（圖為基隆市政府提供）「基隆市115年中小學聯合運動會」籃球項目（國小組），今天起（日）至3月13日在武崙國小活動中心舉行；今年共有11所學校、252名學生參與競賽，場面熱烈。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府辦理「基隆市115年中小學聯合運動會」籃球項目（國小組），今天起（日）至3月13日在武崙國小活動中心舉行。今年共有11所學校、252名學生參與競賽，場面熱烈；首場賽事還邀請基隆黑鳶籃球隊球員擔任開球嘉賓，為基層籃球小小球員加油打氣。

此外，「2026年第23屆SBL暨第21屆WSBL超級籃球聯賽」基隆主場賽事將於3月10日（二）至3月29日（日）在基隆市立體育館登場，展開為期三週、共38場次精彩賽程。本屆SBL超級籃球聯賽與WSBL超級籃球聯賽賽事中，基隆黑鳶籃球隊將於主場進行8場比賽，邀請市民朋友踴躍進場支持在地球隊。

在武崙國小活動中心首場開賽的籃球小將們，看到基隆黑鳶籃球隊球員擔任開球嘉賓，為小小球員加油打氣，個個小球員是既緊張又興奮；基隆黑鳶籃球隊的球員勉勵喜愛籃球運動的學童，在賽場上勇敢挑戰自我、發揮團隊精神。

基隆市政府自114年起，增列籃球項目為學校基層運動選手訓練站的重點發展專項，除了基層運動選手訓練站補助外，也有運動團隊、競技社團等計畫支持學校籃球發展，已有16校申請相關經費。

教育處長徐嬿立指出，將持續透過校際競賽平台，讓學生在運動中學習合作、紀律與尊重，促進身心健全發展，並持續厚植基隆運動人才基礎；同時，從校園賽事到全國聯賽接力展開，完善籃球發展體系，營造濃厚運動氛圍。

「基隆市115年中小學聯合運動會」籃球項目（國小組），今天起（日）至3月13日在武崙國小活動中心舉行；基隆黑鳶籃球隊選手也到場指導學員加油打氣。（圖為基隆市政府提供）「基隆市115年中小學聯合運動會」籃球項目（國小組），今天起（日）至3月13日在武崙國小活動中心舉行；基隆黑鳶籃球隊選手也到場指導學員加油打氣。（圖為基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中