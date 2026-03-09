基市中小學聯運會籃球賽今開打 252選手與會

「基隆市115年中小學聯合運動會」籃球項目（國小組），今天起（日）至3月13日在武崙國小活動中心舉行；今年共有11所學校、252名學生參與競賽，場面熱烈。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府辦理「基隆市115年中小學聯合運動會」籃球項目（國小組），今天起（日）至3月13日在武崙國小活動中心舉行。今年共有11所學校、252名學生參與競賽，場面熱烈；首場賽事還邀請基隆黑鳶籃球隊球員擔任開球嘉賓，為基層籃球小小球員加油打氣。

此外，「2026年第23屆SBL暨第21屆WSBL超級籃球聯賽」基隆主場賽事將於3月10日（二）至3月29日（日）在基隆市立體育館登場，展開為期三週、共38場次精彩賽程。本屆SBL超級籃球聯賽與WSBL超級籃球聯賽賽事中，基隆黑鳶籃球隊將於主場進行8場比賽，邀請市民朋友踴躍進場支持在地球隊。

在武崙國小活動中心首場開賽的籃球小將們，看到基隆黑鳶籃球隊球員擔任開球嘉賓，為小小球員加油打氣，個個小球員是既緊張又興奮；基隆黑鳶籃球隊的球員勉勵喜愛籃球運動的學童，在賽場上勇敢挑戰自我、發揮團隊精神。

基隆市政府自114年起，增列籃球項目為學校基層運動選手訓練站的重點發展專項，除了基層運動選手訓練站補助外，也有運動團隊、競技社團等計畫支持學校籃球發展，已有16校申請相關經費。

教育處長徐嬿立指出，將持續透過校際競賽平台，讓學生在運動中學習合作、紀律與尊重，促進身心健全發展，並持續厚植基隆運動人才基礎；同時，從校園賽事到全國聯賽接力展開，完善籃球發展體系，營造濃厚運動氛圍。

