高球》吳佳晏鴻海賽盼展現旅日收穫 但她愛的台灣美食卻讓日本選手卻步

日本選手佐久間朱莉（左）和台灣選手吳佳晏。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕總獎金達200萬美元（約6377萬台幣）的2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽，3月12日將於東方球場點燃戰火，旅日女將吳佳晏和「微笑球后」曾雅妮等台灣好手將捍衛主場。已經在日巡正賽打拚兩年的吳佳晏希望這場比賽能發揮旅日後的收穫和進步之處，在台灣球迷面前繳出好表現。

吳佳晏去年甫於JLPGA大王製紙女子公開賽封后，奪下生涯首座日巡正賽冠軍，這次鴻海賽她也是有備而來。她說：「早上已經去練了9洞，感覺球場也很努力準備這場比賽，果嶺推起來比日本有些球場還要更難，風很大、長草也長，感覺挑戰很大，自己這次也是要做足準備。」

吳佳晏提到，已睽違1年沒在台灣出賽，很期待在台灣球迷面前有好表現，「作為鴻海贊助選手，我也會把最好一面展現給大家。」她提到，旅日這幾年收穫很多，「因為日巡的球場其實難度都滿高的，本身的短桿跟推桿處理，比以往要稍微進步一點點，希望可以在這場比賽中好好發揮。」

作為東道主，吳佳晏大方分享許多美食給日巡的戰友們，但她笑說：「一直推薦她們吃臭豆腐，但是大家都不太敢吃，聞到那個味道就不太敢，就好像我們台灣人看到納豆，會不太敢吃的這種感覺，但是真的很推薦她們，因為我自己本身也滿喜歡吃的。」

