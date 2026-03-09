高球》日巡賞金后佐久間朱莉來台踢館 台灣選手這項技能令她驚豔

日本選手佐久間朱莉（左）和台灣選手吳佳晏。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕總獎金達200萬美元（約6377萬台幣）的2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽，3月12日將於東方球場點燃戰火。這場比賽是JLPGA 2026 賽季唯一的海外正巡賽事，日巡前5的好手都來台踢館，其中上季賞金后佐久間朱莉上週日甫於JLPGA開幕戰、大金蘭花女子賽封后，展現絕佳氣勢，她也強調，這次鴻海賽會全力以赴。

23歲的佐久間朱莉去年在JLPGA勇奪4冠，包辦獎金后和積分后頭銜，今年開季再度掄元，這回來台踢館，她說：「這是我第二度來台比賽，雖是第二次來參賽，但我的心情和第一次一樣非常興奮。」

請繼續往下閱讀...

提到東方球場的難度，佐久間朱莉認為，最難克服的還是強風的問題，「球場的果嶺、草紋跟日本的球場不太一樣，坡度變化也大，需要謹慎以對。」

去年佐久間朱莉曾和吳佳晏在JLPGA賽場上同組打球，她說：「去年和佳晏一起打球時，我發現台灣選手好像很習慣強風，面對不同風勢，她都能冷靜應戰。」而對於台灣其他印象，她笑說，台灣的小籠包很好吃。

吳佳晏認為，佐久間朱莉是很值得尊敬的選手，「我們在日巡正賽只有一起打過一次，就是去年我在大王製紙贏冠軍最後一天，我能感覺到她在比賽中的拚勁，她也是很穩定的選手，不管平常練習、比賽看到她，都覺得她是很自律、努力的選手。」

台灣鴻海女子高爾夫公開賽本週四登場。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法