經典賽》天皇到場觀賽村上宗隆此舉遭撻伐 韓媒：日版姜白虎？

村上宗隆。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕日本隊昨在經典賽小組賽迎戰澳洲，德仁天皇親自蒞臨現場觀賽，是睽違60年的「天覽試合」，不過天皇一家離場時，日本強打村上宗隆雙手抱胸嚼口香糖的動作引發熱議，讓南韓媒體聯想到先前也遭受輿論撻伐的南韓強打姜白虎。

德仁天皇昨與雅子皇后、愛子公主到東京巨蛋觀賞日本與澳洲一戰，武士隊意外陷入苦戰，最終以4：3險勝，收下3連勝。

比賽結束後，天皇一家離場時，日本隊球員包括大谷翔平、鈴木誠也等人都鼓掌致意，不過村上宗隆雙手抱胸嘴裡仍嚼著口香糖，被日本網友放上社群後引發正反兩極聲浪。

南韓媒體《體育朝鮮》隨後在報導形容村上宗隆是「日本版姜白虎」，提到當國家隊表現不佳時，似乎各國都會有「找戰犯集體撻伐的現象」。

姜白虎曾在2020東京奧運南韓銅牌戰對決多明尼加一戰因在休息區眼神呆滯嚼口香糖引發軒然大波，接著在上屆經典賽面對澳洲，他在擊出二壘安打後在慶祝時卻因腳離開壘包被對手觸殺出局，最終南韓不敵澳洲，連三屆一輪遊。

韓媒在報導中為姜白虎、村上宗隆緩頰，提到姜白虎在奧運時敲出超前安，上屆經典賽則是賽會打擊率高達5成，村上更是上屆準決賽對墨西哥敲出再見安的日本隊英雄，「本屆大谷、鈴木誠也、吉田正尚等旅美球星相繼開轟、狀況火熱，相較之下村上尚未展現應有的影響力，或許也是批評聲浪集中的原因之一。」

