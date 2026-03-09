經典賽》被一棒擊沉！南韓改寫隊史單屆挨轟紀錄

台灣隊費爾柴德。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽南韓隊陷入背水一戰的危機，各家韓媒都在檢討敗因，其中「國民日報」點出在關鍵時刻被轟出全壘打是致命傷，且南韓本屆至今3戰已被敲出8發全壘打，也改寫隊史單屆經典賽挨轟紀錄。

本屆南韓隊由柳志炫領軍，截至今晚對澳洲之戰前，累計3場比賽共失17分，其中12分來自全壘打。和歷屆賽事相比，南韓隊在本屆挨轟數明顯增加，首屆打進4強合計7場比賽被轟6發全壘打，第2屆闖進決賽共9戰僅被轟3發，而過去3屆在預賽出局、只打3至4場比賽的情況下，最多就是上屆經典賽被轟4發全壘打。

南韓在前天對日本之戰，在1局上攻下3分取得先機，但1局下馬上被轟出兩分砲，給了日本追分機會，3局下更是單局被轟出3發陽春砲，瞬間被逆轉。對台灣之戰也呈現類似走勢，2局上先被張育成轟陽春砲失分，6局上再被鄭宗哲轟陽春砲，8局上南韓3：2領先時，又被費爾柴德轟出逆轉兩分砲。換句話說，南韓在對日本和台灣兩場關鍵戰役，合計挨了7發全壘打，而在本屆經典賽參賽20隊，目前被轟最多全壘打的正是南韓。

柳志炫也意識到這一點，指出，「無論是身為球員或教練，我在東京巨蛋都有很多經驗，但這次感覺球特別容易飛得很遠。」南韓為了避免預賽「一輪遊」，賽前的海外集訓也從1次增加到2次，但即使提前做出提升投手狀態的準備，仍無法避免本屆被「一棒擊沉」的窘境。

