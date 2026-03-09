經典賽》決定台灣命運的一戰！韓、澳大戰先發打序出爐

南韓隊長李政厚。（記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕今天晚上6點澳洲對南韓之戰，攸關台灣隊是否能晉級8強，韓對澳的比數至少要8 : 3，讓澳、韓的對戰總失分都至少8分，屆時台灣總失分、守備出局數都是最少，將以三隊最低對戰失分率，取得分組第二晉級8強，稍早南韓和澳洲先發打序出爐。

★南韓先發打線

棒次 球員 守備位置

1 金倒永 三壘手

2 瓊斯（Jahmai Jones） 左外野手

3 李政厚 中外野手

4 安賢民 右外野手

5 文保景 DH

6 盧施煥 一壘手

7 金周元 游擊手

8 朴東原 捕手

9 申珉宰 二壘手

先發投手 孫周永

★澳洲先發打線

棒次 球員 守備位置

1 巴札納（Travis Bazzana） 二壘手

2 米德（Curtis Mead） 三壘手

3 懷菲德（Aaron Whitefield） 中外野手

4 A.霍爾（Alex Hall） DH

5 戴爾（Jarryd Dale） 游擊手

6格倫丁寧（Robbie Glendinning） 左外野手

7溫格羅夫（Rixon Wingrove） 一壘手

8柏金斯（Robbie Perkins） 捕手

9肯內利（Tim Kennelly） 右外野手

先發投手 L.威爾斯（Lachlan Wells）

