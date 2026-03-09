經典賽Live》攸關台灣晉級關鍵戰！南韓0：0澳洲

第一局（南韓0：0澳洲）

1局上，南韓三上三下。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊昨在延長賽不敵台灣，今將在小組賽最後一場賽事對決澳洲，南韓目前以1勝2敗暫居小組第4，澳洲2勝1敗排在第2，台灣2勝2敗排在第3，這場關鍵戰將決定3國晉級與否，此役南韓與澳洲的比數至少要8：3，屆時台灣將以3隊中最低的對戰失分率，取得分組第二前進8強。

南韓隊先發打序：

1 金倒永 三壘手

2 瓊斯（Jahmai Jones） 左外野手

3 李政厚 中外野手

4 安賢民 右外野手

5 文保景 DH

6 盧施煥 一壘手

7 金周元 游擊手

8 朴東原 捕手

9 申珉宰 二壘手

先發投手 孫周永

澳洲隊先發打序：

1 巴札納（Travis Bazzana） 二壘手

2 米德（Curtis Mead） 三壘手

3 懷菲德（Aaron Whitefield） 中外野手

4 A.霍爾（Alex Hall） DH

5 戴爾（Jarryd Dale） 游擊手

6格倫丁寧（Robbie Glendinning） 左外野手

7溫格羅夫（Rixon Wingrove） 一壘手

8柏金斯（Robbie Perkins） 捕手

9肯內利（Tim Kennelly） 右外野手

先發投手 L.威爾斯（Lachlan Wells）

