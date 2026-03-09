自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽Live》攸關台灣晉級關鍵戰！南韓0：0澳洲

2026/03/09 18:19

第一局（南韓0：0澳洲）

1局上，南韓三上三下。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊昨在延長賽不敵台灣，今將在小組賽最後一場賽事對決澳洲，南韓目前以1勝2敗暫居小組第4，澳洲2勝1敗排在第2，台灣2勝2敗排在第3，這場關鍵戰將決定3國晉級與否，此役南韓與澳洲的比數至少要8：3，屆時台灣將以3隊中最低的對戰失分率，取得分組第二前進8強。

南韓隊先發打序：

1 金倒永 三壘手

2 瓊斯（Jahmai Jones） 左外野手

3 李政厚 中外野手

4 安賢民 右外野手

5 文保景 DH

6 盧施煥 一壘手

7 金周元 游擊手

8 朴東原 捕手

9 申珉宰 二壘手

先發投手 孫周永

澳洲隊先發打序：

1 巴札納（Travis Bazzana） 二壘手

2 米德（Curtis Mead） 三壘手

3 懷菲德（Aaron Whitefield） 中外野手

4 A.霍爾（Alex Hall） DH

5 戴爾（Jarryd Dale） 游擊手

6格倫丁寧（Robbie Glendinning） 左外野手

7溫格羅夫（Rixon Wingrove） 一壘手

8柏金斯（Robbie Perkins） 捕手

9肯內利（Tim Kennelly） 右外野手

先發投手 L.威爾斯（Lachlan Wells）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中