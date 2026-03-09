游泳》12歲就名古屋亞運達標！天才少女何康婗超開心

12歲何康婗名古屋亞運達標。（教練何兆基提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台中115年全國春季游泳錦標賽傳出好消息，年僅12歲的「天才少女」何康婗在女子200公尺蛙式締造佳績，2分31秒72不但超越自己保持的大會紀錄，更如願達標今年名古屋亞運，榮膺我國史上最年輕的游泳亞運國手。

「超級開心，逐步實現夢想！」何康婗去年12月全國錦標賽200蛙就在台中游出2分32秒16大會新猷，雖以些微差距無緣亞運達標，當時已發下豪語，打算3個月後全錦賽再接再厲爭取圓夢；歷經冬季特訓何康婗果然實現承諾，13、14歲女子組展現強大實力，不僅50、100公尺蝶式鍍金，拿手50、100及200蛙全部再破大會勇奪金牌，其中200蛙更一舉獲得亞運門票，讓她和教練父親何兆基都深受鼓舞。

請繼續往下閱讀...

何康婗去年10月雲林全國運動會一鳴驚人，女子200蛙以2分31秒90為台南市搶下暌違30年的首面游泳金牌，與亞運參賽標準2分31秒79也僅差0.11秒。如今何兆基透露，全運會後讓愛女休養調整，寒假結束逐漸提升訓練強度，為4月全國中等學校運動會備戰，不料春季賽以賽代訓締造驚奇，令下月滿13歲的何康婗更有信心，也期待亞運舞台汲取寶貴經驗，成為成長茁壯養分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法