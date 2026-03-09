經典賽》台灣熱血看哭外國球迷 MLB發陳傑憲撲壘流量大爆炸！

對上韓國的比賽上，陳傑憲頂著手傷為台灣隊拿下致勝分，逼哭大批網友。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在本屆經典賽預賽最終戰以5：4氣走南韓，寫下賽史首度擊敗韓國隊的紀錄，日前在與澳洲隊對陣的比賽上遭觸身球集中導致左手指骨裂的台灣隊長陳傑憲，昨天（8日）忍著劇痛帶傷奮戰，為台灣隊拿下致勝分，逼哭不少人，甚至在美職大聯盟爆紅！MLB官方昨日特別發布圖文向陳傑憲致敬，流量大爆炸，大批外國網友為陳傑憲叫好。

台灣隊長陳傑憲在突破僵局制十局上帶傷代跑，跑回致勝分，逼哭不少人。（特派記者陳志曲攝）

在接連敗給澳洲、日本後，沒有退路的台灣隊7日對陣捷克火力全開，提前在第7局以14：0結束比賽；隔天對上韓國，又上演熱血漫畫劇情，雙方激戰至延長賽第10局，最終逆轉擊敗南韓。而陳傑憲在10局上接替吉力吉撈·鞏冠，以代跑身分上陣，儘管手指有傷，還是奮不顧身撲壘，為台灣隊拿下關鍵致勝的1分，陳傑憲拿分當下的激情嘶吼，讓台灣球迷看了熱淚盈眶，日網在比賽轉播的彈幕也暴動。

不只台日社群，MLB昨天深夜也特別在官方Threads發布陳傑憲的專題圖文，結果流量大爆炸；知名美國體育網站「露天看台體育」（Bleacher Report）昨天也在其擁有超過2240萬名粉絲的IG分享台灣隊贏韓國隊時喜極而泣的畫面。除了台灣網友湧入留言，也有大批外國網友為陳傑憲叫好，「這畫面讓我看哭了」、「這一定是這次經典賽最令人感動的時刻」、「他雖然手指骨折，但仍然想為球隊做點什麼，他是台灣最好的球員，也是最棒的隊長」、「乾脆點直接叫他們『台灣隊』吧，別因為『中華台北』這個官方名稱而不好意思說『台灣』，這是一支值得大家尊重的隊伍」。

陳傑憲昨天受訪時還說「雖然我們的成績沒有辦法讓世界看到台灣……」，但大聯盟、知名美媒卻都跳出來「打臉」台灣隊長，甚至流量霸榜，世界看見了台灣，而且看見的是台灣奮力拚搏的熱血一面。

