到哪都抱著！費仔嬌妻超愛台灣隊吉祥物「歐告」 超萌原因曝光！

費仔老婆哈娜到哪都帶著「歐告」。（圖翻攝自IG:@hannafairchi）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）如火如荼進行中，台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）迎戰捷克、南韓，接連轟出全壘打為台灣隊拿下關鍵比分，亮眼表現讓大批台灣球迷叫好，社群粉絲飆漲。不只費仔，其新婚辣妻哈娜（Hanna Fairchild）也成台網關注嬌點，不少人都發現她為老公加油時，到哪都帶著台灣隊吉祥物「歐告」娃娃，讓外界好奇她為什麼這麼喜歡，而今原因終於曝光，原來是夫妻倆也有養一隻可愛的黑狗！

哈娜帶著「歐告」和台灣國旗拍照。（圖翻攝自IG:@hannafairchi）

費仔老婆哈娜近日在IG分享到東蛋為老公加油的照片，可以看到她身穿藍色應援T恤、手拿台灣國旗，隨手抱著一隻「歐告」娃娃，成為場邊最亮眼的嬌點，在台網掀起熱議。有鄉民認為，哈娜之所以這麼喜歡「歐告」，是因為這隻吉祥物的輪廓和費仔有幾分神似，笑稱「根本費仔分身吉祥物」。

費嫂之所以這麼喜歡「歐告」娃娃，是因為她和費仔也有養一隻黑狗。（圖翻攝自Threads:@rofsportstw）

不過運動行銷公司「帕菲克國際運動行銷」今天（9日）曝光真正原因，原來哈娜會這麼喜歡「歐告」，是因為她覺得這隻娃娃長得很像她和費仔養的狗狗「Ollie」。真相揭曉後，網友紛紛表示「喔天啊好萌」、「她家的狗狗好可愛歐！」、「我跟費仔更貼近一點了，我也養了一隻歐告」、「取向狙擊」、「夫人好可愛」、「不管是狗派還貓派，我只知道我現在是費嫂派」。

