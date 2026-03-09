台灣隊勝韓國隊「小商人」送800海產粥 黃敏惠姪子黃政融今分送

小商人今天起分4天贈送海產粥，吸引大批民眾排隊領取。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2026世界棒球經典賽台灣隊8日以5比4勝韓國隊，網路名人「小商人」發祭品文送800碗海產粥，今晚6點先在嘉義市友愛路尚青海產粥店分送200碗，老闆邀請嘉義市長黃敏惠姪子、嘉義市西區議員參選人黃政融到場，將海產粥分送給排隊民眾。

排第一個的黃姓民眾說，「好想贏韓國」，昨天看球賽轉播，看得台灣隊贏韓國隊太開心，正好看到小商人貼祭品文，今下午4點多便排隊等領海產粥，為台灣隊集氣，希望有機會晉級。

請繼續往下閱讀...

尚青海產粥老闆說，小商人常分析嘉義時事，是小商人的粉絲，因台灣隊昨在世界棒球經典賽打贏韓國，出資請他分4天、每天送200碗海產粥，與鄉親同慶、應援台灣隊，除了今天外，週二、四、五晚間各送200碗；為了備料，今上午9點就開始準備，還找來餐飲業好友協助，將來自東市場魚攤直送海鮮烹煮成粥。

老闆說，黃政融是住西區年輕人，將參選嘉義市西區議員，今邀請他協助包裝、分送，希望鄉親給年輕人機會。

黃敏惠的侄子黃政融協助店家發送。（記者王善嬿攝）

尚青海產粥老闆與黃政融準備發送海產粥。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法