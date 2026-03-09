自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》軟銀MVP強打12支0嚴重熄火 近藤健介吐心聲

2026/03/09 19:05

近藤健介。（資料照，美聯社）近藤健介。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕衛冕冠軍日本隊確定挺進經典賽複賽，不過軟銀MVP強打近藤健介陷入低潮，至今3戰12打數無安打，他坦言，希望能盡快敲出首安。

日本隊首戰以13：0大勝台灣，接著以8：6擊敗南韓，大谷翔平、鈴木誠也以及吉田正尚3位大聯盟打者手感火燙，但近藤相當低迷，昨與澳洲之戰與鈴木誠也調換棒次，從第2棒改打第3棒，不過安打仍未開張，比賽末段還被森下翔太代打。

近藤健介上屆經典賽26打數9安打、東京奧運則是6打數2安打，兩次都幫助武士隊成功奪冠，對於這次經典賽的低迷表現，他表示，「教練團一直很關心我的狀態，我也很想用成績回報，但目前看來確實不容易。」

近藤坦言，陣中其他打者狀態都非常好，「如果我能打出來，球隊一定能得更多分，這點讓我覺得很抱歉，和例行賽不同，短期賽事追求的就是結果，我經歷過很多次大賽，知道這就是比賽的一部分，在短期賽繳出結果是最重要的事。」

對於在短期賽事調整狀態的方法，近藤健介表示，心理層面占了很大的因素，「因為想趕快打出來，比賽狀況變化也很快，即便出局也要盡可能推進，這些都很重要。」

已經確定晉級的日本隊今天休兵，明天將與捷克進行小組賽最後一戰，近藤昨賽後表示，會找機會進行打擊練習，「希望能早點敲出第一支安打，心情也會比較輕鬆。」

