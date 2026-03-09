經典賽》費爾柴德成台灣英雄 韓裔球員卻遭嗆「回你們國家去」

南韓混血球星惠特科姆。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕南韓隊昨以4：5在延長賽不敵台灣隊後，落入背水一戰局面，不但引起國內媒體的檢討聲浪，就連表現不佳的混血球星惠特科姆、瓊斯和丹寧也遭到南韓網友無情謾罵。韓媒「Starnews」則發文反問：「對韓裔球員的過度批評，到底是誰在貶低太極戰袍價值？」

由於經典賽的血統認定較為寬鬆，允許球員若父母其中一方擁有該國國籍（或出生於該國），即使球員本人出生於他國也能代表出賽，因此像台灣隊在本屆經典賽就迎來費爾柴德的助拳，他在對捷克、南韓的兩場勝利都開轟，不但成為台灣英雄，也讓他一砲而紅，相當受到台灣球迷喜愛。

南韓這次也迎來三大混血戰將，卻因表現不理想受到網路攻擊，不但出現「當初為什麼要選他們」的質疑聲，更有網友在他們的社群媒體上出現「回你們國家去」、「投的是垃圾球」等惡意留言。瓊斯和惠特科姆在對捷克時雖然都有安打演出，但隨著戰況緊繃，在日本、台灣兩戰的表現都呈現下滑，且在對台灣的關鍵戰役皆未敲安，惠特科姆更因10局上處理滾地球傳三壘的守備瑕疵遭到批評，而目前只對台灣戰登板投1.2局的丹寧，則遭到費爾柴德兩分砲狙擊。

只是三人都是為了代表母親的祖國而戰，丹寧手上有著韓文刺青，惠特科姆也是為了實現母親願望、親自向韓職KBO詢問能否參賽，而瓊斯同樣也主動表達參賽意願，就算代打也願意。「Star News」就沉重指出，「過度的指責只會讓代表國家隊的太極戰袍，從榮耀變成負擔。如果努力的結果換來的只是羞辱，那麼這些球員又何必放下激烈的大聯盟競爭，特地披上南韓國家隊戰袍？」

