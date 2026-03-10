被南韓打者瞪孫易磊飆罵「XX小」 體育主播這樣超譯笑翻全網

台灣隊孫易磊。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年經典賽C組預賽落幕，確定由日本、韓國晉級8強。雖然台灣被淘汰，但8日台韓大戰上演熱血漫畫劇情，台灣逆轉擊敗韓國，讓大批球迷嗨翻。在比賽過程中，台灣隊投手孫易磊疑似飆粗口「X三小」的畫面引發台網熱議，當下愛爾達體育主播魏楚育相當貼心地替孫易磊脫口說出的話「超譯」成「Let's go」，事後還被釣出來「還原真相」，笑翻鄉民。

8日台韓大戰打到8局下時，換上孫易磊登板，讓2名韓國打者出局後，疑似看到對手在離場前瞪了自己一眼，孫易磊相當不爽，面露不悅說了幾個詞，雖然沒有收音，但不少網友透過唇語秒解孫易磊當下飆出口的可能是「青三小（台語罵人用語：瞪什麼瞪）」。不過當下愛爾達體育台的主播魏楚育看到這一幕，卻「超譯」成「Let's go」，意外掀 起網友討論。

9日魏楚育出現在相關討論串文底下留言，證實自己確實是故意超譯，畢竟任誰都能看出孫易磊當時飆粗口，笑稱「這是我能想到最機智又不會教壞小孩的反應了」。網友看到後笑翻，「當下我真的拍案叫絕，這個機智反應」、「我當下真的以為是Let's go了」、「主播總不能直接在轉播上面說三小吧」、「懂的都懂」、「場上有拆彈專家，主播台也有」、「學到了！下次要偷罵人可以說：哩洗勒Let's go！」

