經典賽》夢幻劇本沒有上演 南韓晉級8強、台灣慘遭淘汰

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽，今天晚上C組預賽南韓以7：2擊敗澳洲，台灣、南韓、澳洲戰績同為2勝2敗，比較3隊的對戰失分率，南韓以最少失分率晉級8強複賽，成為繼3戰全勝的日本之後，全球第2支晉級這屆經典賽8強的球隊，台灣和澳洲慘遭淘汰。

上一屆經典賽台灣隊在A組預賽與義大利、古巴、巴拿馬、荷蘭同分組，5隊戰績同為2勝2敗，比較5隊的對戰失分率，台灣隊排名分組墊底慘遭淘汰，義大利與古巴攜手晉級8強複賽，台灣隊連兩屆WBC比較失分率遭淘汰。

2局上文保景轟兩分砲，3局上瓊斯（Jahmai Jones）、李政厚、文保景先後擊出二壘安打進帳2分。

5局上南韓攻勢再起，兩出局後安賢民選到保送再盜上二壘，文保景適時敲安再度進帳1分打點，下個半局格倫丁寧（Robbie Glendinning）轟陽春砲，幫助澳洲破蛋。

朴東原在6局上敲出二壘安打，再靠暴投進佔三壘，金倒永適時安打帶有1分打點，南韓取得6：1領先。8局下柏金斯（Robbie Perkins）獲得保送，靠隊友犧牲短打進佔二壘，巴札納（Travis Bazzana）適時安打進帳1分打點。

9局上南韓最後反攻，一出局一、三壘有人安賢民高飛犧牲打，南韓拿下本場比賽最重要的1分晉級8強。

