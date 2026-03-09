自由電子報
經典賽》Ｃ組排名底定！日本、南韓晉級8強

2026/03/09 21:13

南韓隊晉級複賽。（路透）南韓隊晉級複賽。（路透）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著南韓以7：2擊敗澳洲，2026年經典賽Ｃ組排名正式底定，日本3勝0敗提前登上分組第1，南韓與台灣、澳洲同為2勝2敗，藉由比較對戰失分率的些微差距，以分組第2晉級8強；捷克0勝3敗提前墊底，下屆從資格賽打起。

根據經典賽規定，分組預賽各隊名次依照勝率、對戰勝負、對戰失分率（低者在前）、對戰責失分率（低者在前）、對戰打擊率（高者在前）的比較順序，若仍不分上下則由官方抽籤決定。由於南韓擊敗澳洲，台灣、澳洲、南韓戰績同為2勝2敗且互有勝負，必須比較對戰失分率。

對戰失分率的計算公式為「對戰總失分除以對戰守備出局數」，南韓失分率為0.1228（7失分／57守備出局），澳洲與台灣同為0.1296（7失分／54守備出局），南韓以些微差距獲分組第2，8強複賽將遭遇Ｄ組的多明尼加或委內瑞拉。

澳洲只要贏球就以Ｃ組第2支3勝球隊晉級，即便輸球，只要失分不超過6分且差分不超過4分，也能藉由比較對戰失分率出線，最終沒能把握這兩大優勢；台灣要晉級必須靠南韓贏澳洲，而且南韓至少得8分、贏5分（比數8：3、9：4、10：5類推）。

台灣的失分率雖與澳洲同為0.1296，但澳洲在預賽首戰擊敗台灣獲得第3，台灣雖只獲得第4，下屆不用打資格賽。

