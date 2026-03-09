經典賽》就是要擋台灣晉級？南韓打者超明顯「1動作」讓鄉民炸鍋！

文保景終盤控分行為太過明顯，引發台網討論。（圖翻攝自Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今（9日）晚在經典賽預賽最終戰以7：2擊敗澳洲，確定挺進複賽，台灣則無緣8強。而韓國隊內野手文保景在終盤站上打席時，明顯故意「控分」的舉動讓大批台灣球迷相當不滿；但也有人無奈表示，站在韓國隊的角度，這樣做才是最聰明的。

本屆經典賽C組預賽，日本率先確定晉級，今晚韓國對陣澳洲的比賽，比分牽動台灣、韓國、澳洲究竟誰能挺進複賽。對台灣而言，如果韓國以8：3打敗澳洲，那麼台灣就能藉由比較對戰失分率，以些微優勢獲得分組第二晉級8強。

請繼續往下閱讀...

可惜這套夢幻劇本沒能上演，韓國隊在9局上拿到第7分以後，今天打擊手感火燙的文保景直接站著不動被三振，將分數控制在對韓國最有利的7分，最終韓國以7：2拿下今晚的勝利，並以最少失分率搶下複賽門票。

文保景終盤「控分」的明顯動作，引發台網批評，「最後一個打席故意不揮，超沒運動家精神」、「文保景今天3安被3球三振，信他還是信我是秦始皇？」、「拿到7分後直接站著三球被三振，這很明顯了吧」、「韓國擺明的就是不想看打贏他們的台灣晉級」。

不過也有球迷表示，「試想如果他揮下去，祖墳還不被韓網爆破？合理啦，就是演技差了點」、「我不覺得有問題欸，只要守住9局下就可以下班了，打第8分真的沒有必要」、「如果是我們也會控分，只能說下屆我們就靠自己，別再僥倖想靠這麼晉級」、「以自己的隊伍利益為優先又有問題了？如果現在場上是中華隊我相信龍貓也會下這樣的指令的」。

體育專欄作家「體育大叔」今晚也在臉書發文，「沒關係，我們會變強回來的。很可惜，今晚韓國以7比2擊敗澳洲，取得經典賽C組晉級8強的最後一張門票，也代表台灣出局了。雖然韓國在拿到第7分之後文保景明顯故意不攻，實在是讓人覺得……但沒辦法，當你讓別人決定我們的命運時，就只能認了。如果是在幾天前，聽到台灣沒有晉級8強這個結果，很多人可能會很難過，但今天大家應該不會太悲傷，主要是昨天我們贏下韓國這場超爽的勝利。更重要的是，我們在這支國家隊身上看到了希望。」

體育大叔直言，「林維恩、張峻瑋、孫易磊、林昱珉、莊陳仲敖、陳柏毓、沙子宸、鄭宗哲、曾峻岳都不到25歲，而徐若熙和古林睿煬兩大王牌正在邁向巔峰。別忘了，我們還有兩位未來的大聯盟強打，Jonathon Long和李灝宇，今年甚至都還沒有出賽。除了未來是我們的之外，經典賽這支國家隊比起12強那支，讓大叔看到另一個更珍貴的特質，就是韌性。」

「這次經典賽我們先惜敗澳洲，再被日本0比13『扣倒』，很多球隊如果遇到這樣的地獄開局，可能早就崩潰了。但這支Team Taiwan沒有，而且對韓國那場比賽，在被金倒永轟出超前全壘打之後，他們還是沒有低頭、沒有放棄，而是繼續戰鬥到最後一刻。這種打死不退的強悍特質，比打進8強更讓人感動。」

