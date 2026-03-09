自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》神調度！李政厚超狂滑接美技 韓媒：拯救了南韓（影音）

2026/03/09 22:08

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓今在經典賽以7：2擊敗澳洲，戲劇性晉級複賽，過程高潮迭起，隊長李政厚今一甩昨天面對台灣的打擊低潮，守備更上演精采美技，在關鍵一戰挺身而出。

李政厚昨在面對台灣一戰4打數無安打，球隊最終也在延長賽以4：5敗下陣來，李政厚今除有二壘安打演出，9局游擊方向強襲球先碰到投手手套，接著澳洲游擊手戴爾發生失誤，李政厚安全上壘，接下來安賢民高飛犧牲打送回三壘上的朴海旻，南韓進帳第7分。

南韓帶著7：2領先進入第9局，上局代跑的朴海旻守中外野，李政厚移防右外野，趙丙炫在1出局後投出保送，下一棒溫格羅夫（Rixon Wingrove）在2好2壞下敲出右外野方向平飛球，只要送回一壘的跑者南韓就會遭淘汰，李政厚奮力衝刺最後以滑接方式將球接進手套，守住珍貴1分。

南韓媒體《STARNEWS》賽後大讚李政厚幾乎是以動物般的直覺完成這個關鍵接殺，直呼他的美技「拯救了韓國」，更表示教練團這次的移防是「神調度」。

