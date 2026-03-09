自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》曾差點引退、遭釋出 南韓41歲老將盧景銀助小老弟前進複賽

2026/03/09 22:08

盧景銀。（路透）盧景銀。（路透）

〔記者林宥辰／台北報導〕南韓隊今天完成不可能任務，被韓媒稱為「東京奇蹟」，7:2擊敗澳洲隊，搶下C組最後一張晉級門票。比賽途中，由於計算得失分率之故，晉級資格數度易主，南韓隊還發生先發投手孫周永因傷退場插曲，接手的41歲老將盧景銀成功化解危機。

盧景銀11日就要滿42歲，2003年起加入韓職斗山熊開啟職棒生涯，但生涯前期過得並不順遂，投球內容曾被時任監督金寅植痛批過。2005、2006年，盧景銀都沒有一軍出賽紀錄，轉換中繼角色後，2016年還曾因為成績不佳宣布引退，並要求球團向聯盟公告其為任意引退球員，經過球團的慰留改以交易至別隊方式化解此事。

隨後，盧景銀轉戰樂天，但2021年在留下單季7.35防禦率後，面臨釋出命運。隔年轉戰SSG登陸者隊，盧景銀脫胎換骨，成為球隊主力中繼，近3年出賽都超過75場、連兩年77場，還連兩年拿下韓職中繼王，今年入選經典賽國手，相隔3屆再次入選。

盧景銀從2局起登板，面對首名打者、6棒的格倫丁寧（Robbie Glendinning），被敲出安打，但隨後讓溫格羅夫（Rixon Wingrove）擊出二壘滾地球形成雙殺，化解危機。

他此役投了2局，被擊出1支安打、無失分，沒有保送並送出1次三振，共用28球後退場。最快球速為91.9英里（約148公里）。

綜觀本屆賽事，盧景銀在預賽4場當中出賽3場、3.1局，被擊出3安打、2次三振，無失分，經驗頗為教練團重用。

