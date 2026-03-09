自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車好手邱聖芯不滿教練獎金「被分配」 高市運發局回應了

2026/03/09 22:25

高雄市自由車好手邱聖芯去年全運會締造3連霸，但不滿教練獎金在她不知情下，被均分給未參與她訓練的教練團。（高雄市運發局提供）高雄市自由車好手邱聖芯去年全運會締造3連霸，但不滿教練獎金在她不知情下，被均分給未參與她訓練的教練團。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕自由車好手邱聖芯2025年代表高雄市參加全國運動會拿下公路賽冠軍，原本想將教練獎金與自己的教練分享，卻發現在她不知情下，已被拿去均分給全運會名單中的教練團隊。對此，高雄市運動發展局說明，邱的教練未入選本屆代表隊教練，未符合獎金申請資格，但引發選手感受不公，將針對制度進行檢討。

邱聖芯在社群平台發文指出，去年10月，她在全運會公路賽拿下冠軍，完成3連霸，為了這場比賽，這2年自律的訓練備賽，甚至自己花錢請教練。前陣子想著把教練獎金分享給她的教練時才得知，「教練獎金」竟被拿去均分給全運會名單中的教練團隊們，追問下得到的答案竟是高雄市自由車委員會經過討論，由於沒人能夠證明自己是邱聖芯的指導教練，於是把教練獎金平均分配給教練名單中的各位。

邱聖芯說，這2年來完全沒與名單中的教練們訓練，在比賽當天也只有一位教練出場協助開車補給，另一位教練幫她籌備路邊的補給讓她可以接水壺（發自內心非常感謝）。後續她曾傳訊息詢問獎金的問題卻未獲回應。

邱聖芯強調，10萬元不是特別多，但足以讓一位什麼都靠自己的自由選手在這備戰的２年中拿出來感謝教練與替自己增添補給品和裝備等。並不滿表示，在台灣當運動員不容易，她堅持下來了，卻得到這種不公平待遇。

高雄市運發局回應，全運會教練獎金係依據高雄市體育獎助金發給辦法規定核發，自由車代表隊教練可向運發局申請教練獎金。邱聖芯平時訓練教練並未入選本屆代表隊教練，因此該教練並未符合獎金申請資格。

針對邱聖芯反映代表隊教練團隊並未實質指導選手，引發感受不公。運發局表示，會針對相關現行法規與高雄市體育總會研商檢討，以落實照顧選手。後續將持續與高雄市體育總會自由車委員會及代表隊教練團溝通，期盼協調教練獎金適度分配。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中