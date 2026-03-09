自由車好手邱聖芯不滿教練獎金「被分配」 高市運發局回應了

高雄市自由車好手邱聖芯去年全運會締造3連霸，但不滿教練獎金在她不知情下，被均分給未參與她訓練的教練團。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕自由車好手邱聖芯2025年代表高雄市參加全國運動會拿下公路賽冠軍，原本想將教練獎金與自己的教練分享，卻發現在她不知情下，已被拿去均分給全運會名單中的教練團隊。對此，高雄市運動發展局說明，邱的教練未入選本屆代表隊教練，未符合獎金申請資格，但引發選手感受不公，將針對制度進行檢討。

邱聖芯在社群平台發文指出，去年10月，她在全運會公路賽拿下冠軍，完成3連霸，為了這場比賽，這2年自律的訓練備賽，甚至自己花錢請教練。前陣子想著把教練獎金分享給她的教練時才得知，「教練獎金」竟被拿去均分給全運會名單中的教練團隊們，追問下得到的答案竟是高雄市自由車委員會經過討論，由於沒人能夠證明自己是邱聖芯的指導教練，於是把教練獎金平均分配給教練名單中的各位。

請繼續往下閱讀...

邱聖芯說，這2年來完全沒與名單中的教練們訓練，在比賽當天也只有一位教練出場協助開車補給，另一位教練幫她籌備路邊的補給讓她可以接水壺（發自內心非常感謝）。後續她曾傳訊息詢問獎金的問題卻未獲回應。

邱聖芯強調，10萬元不是特別多，但足以讓一位什麼都靠自己的自由選手在這備戰的２年中拿出來感謝教練與替自己增添補給品和裝備等。並不滿表示，在台灣當運動員不容易，她堅持下來了，卻得到這種不公平待遇。

高雄市運發局回應，全運會教練獎金係依據高雄市體育獎助金發給辦法規定核發，自由車代表隊教練可向運發局申請教練獎金。邱聖芯平時訓練教練並未入選本屆代表隊教練，因此該教練並未符合獎金申請資格。

針對邱聖芯反映代表隊教練團隊並未實質指導選手，引發感受不公。運發局表示，會針對相關現行法規與高雄市體育總會研商檢討，以落實照顧選手。後續將持續與高雄市體育總會自由車委員會及代表隊教練團溝通，期盼協調教練獎金適度分配。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法