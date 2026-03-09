自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》文保景獲韓媒封「新國民打者」 4打點造就東京奇蹟

2026/03/09 22:31

文保景。（路透）文保景。（路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕昨天不敵台灣隊後，南韓隊今天在經典賽C組對澳洲之戰上演「東京奇蹟」，最大功臣就是單場3安打4打點的先發5棒文保景，包括在2局上就以兩分砲助隊先馳得點，9局上他站著不動被三振，也將比分控在7：2，且下個半局由他接住最後出局數，完成這場戲劇性勝利。

南韓隊在今晚賽前落入1勝2敗劣勢，必須以至少5分差、且失分不超過2分擊敗澳洲，才能晉級，韓媒Edaily指出，「最終的結果就像事先設計好般，正好以7：2的比分達成條件。」其中最關鍵的球員正是文保景，文中更形容，「如果沒有文保景，就不會有東京奇蹟」。

此役堪稱文保景的「人生之戰」，2局上無人出局一壘有人時，他從澳洲先發左投威爾斯手中轟出兩分砲，也將原本必須大比分取勝的沉重壓力，轉化為晉級希望。3局上在南韓連續擊出二壘安打得1分後，文保景又敲出帶打點的適時二壘安打，5局上站上打擊區，他又貢獻帶打點的一壘安打，助南韓攻下第5分，在這場比賽第3度做出象徵要飛去邁阿密的搭飛機慶功手勢。

8局結束時，南韓以6：2領先，並未符合晉級分差，9局上靠著澳洲游擊手戴爾的傳球失誤形成1出局一、三壘有人後，4棒安賢民的高飛犧牲打送回關鍵第7分，此時輪到文保景再度上場，但他最後看著好球進壘遭三振，也巧妙地將比分控在7：2，最後南韓就以這個比數拿下8強門票。

25歲的文保景堪稱本屆經典賽南韓隊最大收穫，他在預賽4戰就貢獻11分打點，包括今晚關鍵戰的4分，也獲封「新國民打者」。

